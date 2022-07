Francie znárodní EDF, akcie firmy letí vzhůru. Proč se ČEZ při podobném záměru propadl?

Akcie francouzské energetické společnosti EDF rostou po zprávě, že stát za ně zaplatí osm až deset miliard eur (197 až 246 miliard korun). Jak je možné, že akcie ČEZ po oznámení stejného záměru klesly?

Akcie francouzské EDF přidávají pět procent na 10,14 eura, a podávají tak nejlepší výkon v rámci francouzského akciového indexu SBF-120. Informaci, že se francouzská vláda chystá převzít energetického giganta EDF pod plnou státní kontrolu za více než osm miliard eur, přinesla v pondělí agentura Reuters.

Francouzská vláda minulý týden oznámila, že plánuje společnost znárodnit, což jí umožní získat větší kontrolu nad reorganizací zadlužené skupiny v době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí. Vláda nyní vlastní v EDF 84 procent.

„Za zbylý 16procentní podíl EDF, který ještě francouzský stát nevlastní, nabídla vláda víc, než investoři čekali. Proto akcie aktuálně rostou,” komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jeden zdroj podle Reuters dokonce uvedl, že náklady na nákup zbylého podílu by se mohly přiblížit až deseti miliardám eur. A to pokud se do nich započítají nesplacené konvertibilní dluhopisy a prémie k aktuálním tržním cenám.

Společnost JP Morgan vypočetla, že s ohledem na údaje ze zpráv Reuters by se cena za jednu vykupovanou akcii měla pohybovat mezi 10,2 až 12,7 eura. To je o 32 procent více, než na kolika akcie v pondělí uzavřely.

Francie před několika měsíci oznámila, že bude regulovat růst cen energií. Akcie EDF tehdy reagovaly výrazným poklesem. Nyní se karta obrací. Plán znárodnění a tučnější prémie pro investory je žene vzhůru, komentovala Anna Píchová, vedoucí analytička společnosti Cyrrus.

Paradox ČEZ

Vývoj ceny akcií EDF je zajímavý i pro české investory, kteří vlastní akcie české polostátní energetické společnosti ČEZ. Česká vláda minulý měsíc oznámila, že zvažuje její rozdělení na soukromou a státní část, zatím ale neuvedla, za jakých finančních podmínek by ke kroku přistoupila.

„V době, kdy premiér Fiala oznámil, že by stát chtěl vlastnit ČEZ a jeho strategické elektrárny, reagovaly akcie růstem,” dodala Píchová. Tento efekt už ale vyprchal. „Nyní cenné papíry ČEZ poklesly po vyjádření vlády, že stát by chtěl zdanit nadměrné zisky,“ doplnila.

Souhlasí s ní i ekonom Kovanda. „Akcie ČEZ po oznámení plánu vlády o rozdělení ČEZ prudce vystřelily, srazily je až debaty o zavedení sektorové daně,” dodal Kovanda.

Akcie ČEZ se nyní obchodují pod svým letošním vrcholem 1229 korun z 10. června.

