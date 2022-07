Dalibor Martínek: Blíží se největší krize za třicet let. Vláda není slyšet. Možná už má prázdniny

Ministr Jurečka je lidový, prostě co ho napadne, to řekne. Teď ho napadly vyšší daně pro bohaté. Že je to blbost mu řekli už kolegové z vlády, za uši mu pak dali za takový nápad veřejně se vyjadřující ekonomové.

Pravdou však je, a dokonce i Jurečka to tuší, že se na nás na podzim řítí, jemně řečeno, složitá ekonomická situace. A nějaké řešení by se hodilo.

Úvaha o zvyšování některých daní není mimo mísu. Zkušení ekonomové doporučují spíše zvyšování plošných daní, daně z přidané hodnoty nebo například spotřební daně. Ne jako Jurečka, který chce populisticky danit bohaté.

Jelikož jsme postkomunistická země, není od věci si říct, že bohaté potřebujeme. Ne proto, abychom je zdanili v době, kdy se ekonomice nedaří. Potřebujeme je proto, že jsou to většinou šikovní lidé, lídři, kteří dávají lidem práci a plat. Pravdou sice je, že někteří z těchto bohatých jsou víc podvodníci než podnikatelé. Ale proto nemůže stát likvidovat či vytěžovat i ty poctivé. Justice má najít lumpy.

A ještě jedna poznámka. Už nejsme v komunismu, kdy peníze dával lidem stát. Stát, světe div se, nikomu peníze nedává. Jen přerozděluje to, co vybral od pracujících. Od lidí, kteří žijí z měsíce na měsíc, ale i od těch takzvaně bohatých. Nechme bohaté na pokoji, pane ministře Jurečko, aby měl stát z čeho rozdávat.

Někteří bohatí totiž nechtějí platit daně. Umějí se jim vyhnout. Mají pocit, že by jejich výdělky stát nesmyslně prožral. A mají vlastně pravdu. Stát požírá neskutečně peněz. Vloni téměř dva biliony korun.

Pokud chce vláda víc peněz někomu vzít, aby jich mohla víc utratit, měla by se nad tím pořádně zamyslet. Ostatně premiér si v červnu, konečně, vytvořil poradní výbor pro tyto otázky. Bez ohledu na fakt, že jde spíše o jakési lobbistické hnízdo pravicově smýšlejících podnikatelů a ekonomů, je to alespoň nějaká jednotka, která by mohla přinést nápady. Zatím od poradců nevypadlo nic. Takže tu stále máme jen Jurečkův nápad zdanění bohatých.

Je tu však jeden zásadní zádrhel. Zatímco dodavatelé energií navyšují lidem faktury a Rusové bombardují ukrajinská města, tak si česká vláda asi vybírá dovolenou. Pardon. Létá do Bruselu řídit Evropu, dělat to naše předsednictví. Na které jí nestačí letadla. Asi brzo koupíme nové, drahé letadlo.

Doma o vládě a jejích záměrech není slyšet. Žádná řešení kromě Jurečkových levicových nápadů. Kdy vzejde nějaký impuls z poradního výboru premiéra? Je smutné říci, že velké naděje bych si nedělal. Každý si tam vaří svoji polévku. A nyní si patrně vybírá dovolenou.

A ministr průmyslu Síkela? Totální katastrofa. Nedělá nic pro záchranu firem a domácností, které se prohýbají pod účty za energie. Tedy kromě tajemného vládního tarifu, který trochu připomíná Boha - ve smyslu, že všichni o něm slyšeli, ale zatím ho nikdo neviděl a nevíme, jak vypadá.

Takže kdo zachrání Česko před podzimní ekonomickou katastrofou, jejíž příchod každý rozumně smýšlející člověk již vidí? Vláda politologa Fialy to bohužel asi nebude.

Je tu jedna možná odpověď. Zachránci se stanou Němci. Ostatně, na takové vyústění se zřejmě spoléhá i česká vláda. Sedmnáctá spolková země, bylo by to špatné? V podstatě jí již jsme. Jsou v tom jen dva háčky. V Česku skoro nikdo neumí německy. Druhým je fakt, že Němci před osmdesáti lety vraždili ty nejlepší z Čechů. Ale na to teď raději zapomeňme.