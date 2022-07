Dalibor Martínek: Rusko nás ekonomicky zlikviduje, ale v Evropě dál nesmyslně řešíme klima

Začala odstávka plynovodu Nord Stream 1, který vede ruský plyn do Německa. A ten zase z Německa proudí do Česka. Zásobníky se teď na zimu plnit nebudou.

Reklama

Němci jsou zděšeni z představy, že by se odstávka stala více dočasnou, než jak je avizováno. Nastal by totiž kolaps její ekonomiky. Proto po Kanadě tolik chtěli, aby Rusku vrátila opravovanou turbínu společnosti Siemens, která v plynovodu žene plyn. Nechť Rusové bombardují ukrajinská města, ale hlavně ať dál posílají plyn.

Údržba, nebo politika? Nord Stream 1 nedodává žádný plyn, Německo má strach Zprávy z firem Plynovodem Nord Stream 1 momentálně do Evropské unie neteče žádný plyn kvůli pravidelné odstávce a provedení nutných oprav. Německý ministr hospodářství Robert Habeck prohlásil, že se Německo musí připravit i na variantu, že bude od Ruska dostávat výrazně méně plynu než doposud. Klíčovým datem bude 21. červenec, kdy má plánovaná údržba skončit. ČTK Přečíst článek

Mezitím se v Nizozemsku rozvíjí spor o to, kolik dobytka je třeba anihilovat, aby, jak to slušně říct, aby kravičky nevypouštěly ze svých střev tolik plynu.

Přes jasnou hrozbu ekonomického kolapsu Evropy, neprozřetelně závislé na ruských energetických produktech, Evropané stále řeší, kolik jakého oxidu kdo kam vypouští. Bláznivý projekt Fit for 55, který podle některých kultivuje, ale v reálu ničí a zdražuje, pořád pokračuje. Aby ne, vždyť na něm takovou dobu pracovalo tolik erárem placených vzdělaných lidí. Přece ho teď nehodíme do koše, že.

Lukáš Kovanda: Historický moment, do EU neteče téměř žádný ruský plyn Názory Ukrajina kvůli vrácení turbíny spílá Kanadě: „Vrážíte nám dýku do zad“. Ode dneška bude EU prakticky bez ruského plynu, s turbínou však Rusko podle Berlína přichází o záminku, proč Nord Stream 1 nezprovoznit. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Reklama

A to i v okamžiku, kdy si zdražování i bez tohoto myšlenkového konstruktu užíváme, a ještě užijeme dost a dost. Až nás to bude bolet. Ale my Evropané nic, ještě si přitopíme pod kotlem. Raději budeme zase chudí jako naši prapředci, ale hlavně když zachráníme klima.

V červenci zatím byla docela zima, o víkendu bylo asi šestnáct stupňů. A občas pršelo, žádná letní vedra. Přesto některá média neustále omílají pohádky o suchu a klimatické změně. Už tři roky se v Česku vyhlíží to tragické sucho. Které má být důsledkem klimatické změny, oteplování planety. Zatím žádné sucho nepřišlo. A dovolím si odhadnout, že ani nepřijde. Ono totiž občas prší a někdy ne. Tak svět funguje.

Dalibor Martínek: Můj klimatický coming-out. Nevěřím, a CO2 je fajn Názory V Glasgow začala další konference o klimatu. V Británii se patrně západní státy opět budou mrskat za domnělou škodu na klimatu. Média budou čekat „větší závazky“. Státům z Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky to bude dál jedno. Čína již zveřejnila, že bude do vzduchu oxid uhličitý vypouštět dál v nezmenšené míře. Tolik stručný úvod. Dalibor Martínek Přečíst článek

Místo aby se Evropané věnovali rozvoji společnosti, nějakým vyšším myšlenkám, snížení byrokracie nebo tak něco, dusí se klimatickou doktrínou. Ze změny klimatu se stalo náboženství. Před tisíci lety lidé podřezávali hrdla ovečkám či beranům, aby jim bohové přinesli úrodu. My jsme nyní pyšní na naši vyspělost. Nicméně zároveň hubíme vše, co naši předci stovky let budovali. Ničíme základy naší potravinové soběstačnosti, energetické, průmyslové, z úplně stejně pošetilých důvodů, jako to dělali naši nevzdělaní předci věřící v magii a lesní bohy. Přitom my už máme vzdělání a zkušenosti. K čemu byla povinná školní docházka posledních dvou set let?

Když Rusové vtrhli na Ukrajinu, vedla se debata, zda to bude ohrožení evropského programu Green Deal. Zatímco Rusové vraždili, my jsme neustále mluvili o tom, jestli máme pokračovat v omezování oxidu uhličitého. Malé batole si hraje s chrastítkem, zatímco dospělí dělají svoji práci. Rusové vedou špatnou práci. Evropané by měli dospět, odhodit chrastítko, a začít zase pracovat.