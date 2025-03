Smlouvu na Dukovany podepíšeme bez odkladu, řekl Fiala. Termín neupřesnil

Premiér Petr Fiala (ODS) odmítl výzvu opozičního hnutí ANO, aby jeho vláda nechala podpis kontraktu na stavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany dalšímu kabinetu. Jakmile bude smlouva domluvená, podepíše ji, řekl Fiala v Paříži po summitu zemí pomáhajících Ukrajině. Jednání jsou podle něj obtížná, není ale nač čekat. Podpis kontraktu s korejskou KHNP se očekával do konce března.

Výzvu ve čtrvrtek na tiskové konferenci ANO podložil místopředseda hnutí Karel Havlíček podle něj zatím nedostatečným nasmlouvaným podílem českých firem na projektu. „Nic nebudeme zdržovat, na žádné volby ani vládu čekat nebudeme. Jakmile bude smlouva domluvená, a to vyžaduje složitá jednání, tak ji podepíšeme, to mohu slíbit,“ reagoval Fiala. Termín neupřesnil.

Kabinet podle Fialy dělá vše proto, aby mohl s Korejci smlouvu podepsat, což ho odlišuje od předchozích vlád, ve kterých hnutí ANO podle premiéra rozvoj jaderné energetiky v Česko „minimálně o deset let zpozdilo“. Vyjmenoval rozhodnutí nepokračovat v přípravách dostavby Jaderné elektrárny Temelín. Havlíček podle něj pak zdržoval tendr na Dukovany, „pravděpodobně, aby do něj mohl dostat (ruskou firmu) Rosatom“.

Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) v Česku začal boj o to, kdo dá víc. „Bohužel však bez ohledu na realitu a znalost věci. Je nutné si uvědomit, že samotná projektová dokumentace k novým blokům bude dopracována v dalších dvou letech, a tak není reálné v tuto chvíli do posledního šroubku určit, kdo jakou součástku bude dodávat,“ řekl ministr.

Dalibor Martínek: Čeká se na smlouvu o Dukovanech. Vítězové jsou dva, Češi to nejsou Názory V uplynulém týdnu přišla s vyjádřením francouzská společnost EDF. „Společnost EDF sdílí obavy týkající se zapojení českých firem do projektu jaderné elektrárny Dukovany. Nabídka EDF zůstává v platnosti,“ vzkazují Francouzi. Evidentně se chytli obav českého průmyslu. Jeho zástupci pár dní před tím svolali brífink a vyjádřili znepokojení, že pořád nemají od korejské KHNP, vítěze tendru, podepsanou žádnou smlouvu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Opozice chce garance zapojení českého průmyslu

Zopakoval, že cílem je dosažení garance 30procentního zapojení českého průmyslu a jasné vymezení cesty k dosažení celkového cíle zhruba 60procentního podílu českých firem na stavbě ještě před podpisem finálního kontraktu. „Otevíráme okno příležitostí českým firmám, tlačíme na KHNP, ale nemalujme vzdušné zámky a nezapomínejme, že musíme především respektovat platné zákony a držet se zadávacích podmínek,“ dodal ministr.

Počátkem měsíce Vlček uvedl, že garantována je zatím dvacetiprocentní participace českých firem na projektu. Podle Havlíčka je zajištěno pouze 18 procent výroby v Česku a vláda by měla pokračovat trpělivě ve vyjednávání, než dosáhne alespoň 50 procent. To je podle něj do podzimu technicky nezvládnutelné.

Češi budou na výstavbě Dukovan dodávat jen ruce a lopaty, říká Jiří Nouza Zprávy z firem Šéf svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza si stěžuje, že české firmy se nedostávají nejen k zakázkám na dostavbu Dukovan, která se odhaduje na 400 miliard korun, ale ani k informacím. Zatím je podle něj vše jen ve formě memorand, smlouvy žádné. Smlouva mezi hlavním dodavatelem stavby, korejskou státní KHNP a ČEZ na dostavbu Dukovan má být podepsána do konce března. Šéf českých stavebníků se obává, že Korejci poberou všechny peníze a na české firmy zbyde jenom „ohlodaná kost.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

Zástupci společnosti KHNP na konci února v Praze na konferenci k jadernému průmyslu uvedli, že firma nadále s šedesátiprocentní účastí českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech počítá. České firmy by na tento podíl měly dosáhnout do roku 2039, kdy by měly být dokončeny oba připravované bloky v Dukovanech. Zástupci českého průmyslu v minulých týdnech vyjádřili obavy o dosažení tohoto cíle, protože dosud nejsou závazné smlouvy o spolupráci.

Ve čtvrtek KHNP v Praze otevřela centrum, které bude českým dodavatelům poskytovat informace k jednotlivým zakázkám na stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. Zřízení centra je podle korejské firmy součástí závazku na dosažení zmiňované účasti českých firem na projektu. Podpůrná centra mají v Česku zřídit i konstrukční partneři podniku.

Westinghouse uzavřel smír s Korejci. Stáhl námitky proti dostavbě Dukovan Zprávy z firem Americká Westinghouse stáhla připomínky k dukovanskému jadernému tendru. Antimonopolní úřad tak zastaví řízení. Nadále ale posuzuje námitky francouzské EDF. ČTK Přečíst článek

Dalibor Martínek: Dostavba Dukovan? Peníze shrábnou Korejci a Američané, práci udělají Ukrajinci. Češi dostanou ohlodanou kost Názory Do konce března má být definitivně potvrzen kontrakt s korejskou KHNP na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Není to sexy téma, nějaká elektrárna, ale je to důležité téma. Ne že by dostavba, která má skončit za deset let, zlevnila Čechům elektřinu, o to tu nejde. Elektřina bude dál zdražovat. Jde o nový zdroj příjmů pro ČEZ a tím i pro státní rozpočet. Dalibor Martínek Přečíst článek