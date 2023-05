Když Fed léčí inflaci, americká ekonomika brzdí

Zpomalení růstu americké ekonomiky v prvním letošním čtvrtletí ale bylo mírnější, než činil odhad.

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 1,3 procenta. Oznámilo to americké ministerstvo obchodu. Upřesnilo tak svůj rychlý odhad z konce dubna, podle kterého růst činil 1,1 procenta. I přes toto zlepšení však růst největší ekonomiky světa výrazně zpomalil, a ro z 2,6 procenta v předchozích třech měsících.

Ekonomickou aktivitu ve Spojených státech nyní brzdí zvyšování úrokových sazeb, kterým se americká centrální banka (Fed) snaží omezit inflaci. Podle analytiků se nyní předpokládá, že Spojené státy se v důsledku pokračujícího útlumu ekonomické aktivity dostanou v letošním roce do hospodářské recese.

Útraty Američanů rostou

Za zpomalením hospodářského růstu v prvním čtvrtletí stálo zejména omezování zásob, kterým podniky reagovaly na nepříznivé hospodářské vyhlídky. Spotřebitelské výdaje, které v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity, naopak vykázaly solidní růst, uvedla agentura AP. Poukázala v této souvislosti na přetrvávající příznivou situaci na americkém trhu práce.

Americká ekonomika v dubnu vytvořila asi 253 tisíc pracovních míst, což je mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti se nepatrně snížila a dostala se na 3,4 procenta, čímž se vrátila na minimum za více než 50 let.

