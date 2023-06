Týden tradera: Hlavní index americké burzy oficiálně vstoupil do „býčího“ trhu. Překazí mu to snad Fed?

V uplynulém týdnu jsme se definitivně vymanili z dlouhodobého rozpětí na indexu S&P 500. Ten vstoupil oficiálně do „býčího“ trhu poté, co se akcie vrátily z loňských minim díky optimismu, že americký Fed se blíží k cíli zvyšování úrokových sazeb.

Reklama

Hlavní index americké burzy rozšířil svůj odraz od svého dna z 12. října na 20 procent. Hrozbou zůstává fakt, že utažený americký trh práce a relativně odolná ekonomika přibližuje Fed k rozhodnutí nakonec zvyšovat dále sazby, jak si ostatně myslí řada odborníků.

Trh s napětím sleduje, co udělá Fed

Všeobecně se očekává, že Fed bude na příštím zasedání 14. června držet svou základní sazbu (Fed funds rate) na stabilní úrovni v cílovém rozpětí 5,0 až 5,25 procenta. Podle údajů o obchodování s futures na Fed, byly ve středu šance na pozastavení velmi jednoznačné (70:30). Udržení sazby na stejné úrovni by znamenalo změnu tempa pro Fed, který od března 2022 zvyšoval sazbu na každém z posledních zasedání ve snaze potlačit rostoucí inflaci.

Změnit kurz by mohla i japonská centrání banka

V prvním čtvrtletí japonská ekonomika rostla rychleji, než bylo původně očekáváno. Podle nových revidovaných údajů se hrubý domácí produkt třetí největší světové ekonomiky za období ledna až března zvýšil o 2,7 procenta. Původní odhad předpokládal růst pouze o 1,6 procenta, zatímco očekávání pro přesnější číslo bylo 1,9 procenta. Tento vyšší růst byl způsoben revizí firemních výdajů, která naznačuje oživení domácí poptávky. Stabilní růst japonské ekonomiky v kombinaci s rostoucími inflačními tlaky, které přesahují výrazně cíl Bank of Japan by mohly vést postupně k tomu, že nové vedení centrální banky změní kurz dlouhodobě uvolněné měnové politiky.

Český trh práce zůstává přehřátý

V květnu dosáhla míra nezaměstnanosti v české ekonomice hodnoty 3,5 procenta. Počet lidí bez práce se snížil na téměř 254 tisíc, zatímco počet volných pracovních míst činil 285 700. Tato čísla jsou pozitivní a poskytují vládě premiéra Petra Fialy možnost propustit značný počet státních zaměstnanců, včetně policistů nebo hasičů. Pokud by vláda našla politickou odvahu pro skutečné propouštění, mohla by účelně bojovat proti inflaci, která vychází z napjatého trhu práce, a zároveň by mohla ulevit státnímu rozpočtu.

Společnost Pilulka Lékárny zahájila v týdnu druhé veřejné kolo sekundárního úpisu akcií na trhu Start pražské burzy. Společnost Pilulka nabízí až 500 tisíc kusů akcií v cenovém rozpětí 450 až 550 korun za akcii. Úpis bude probíhat do 22. června 2023. S tím, že se jedná o příležitost nakoupit akcie skutečně růstové společnosti. Z pohledu ceny lze konstatovat, že od maxim kolem 1800 korun za akcii již titul ušel výraznou cestu a nachází se rozhodně na rozumnějších úrovních pro vstup do pozice.

Pilulka loni zavřela část lékáren, na internetu ale posílila. A obsadila nové trhy Zprávy z firem Česká skupina lékáren Pilulka má za sebou celkem solidní rok. Loni na podzim expandovala na maďarský a rakouský trh. A prodeje na internetu jí mírně rostly. ČTK Přečíst článek