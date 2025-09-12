Donald Trump: Podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Kirka byl dopaden
Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že muž podezřelý ze středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka na univerzitě v Utahu byl velmi pravděpodobně dopaden a je ve vazbě.
Šéf Bílého domu v rozhovoru se stanicí Fox News uvedl: "Myslím, že jsme ho s velkou mírou jistoty dostali," řekl Trump s tím, že dotyčného udal někdo z jeho blízkého okolí. Zmínil přitom duchovního, který je zapojený do práce orgánů činných v trestním řízení. Podezřelému je podle prezidenta 28 až 29 let. Úřady dříve uváděly, že podezřelým je muž studentského věku. Na dopadení podezřelého se také podílel jeho otec, prohlásil Trump.
Guvernér amerického státu Utah Spencer Cox poté na tiskové konferenci oficiálně potvrdil zadržení Tylera Robinsona, kterého vyšetřovatelé podezřívají z vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka.
"Dostali jsme ho," řekl Cox. Poznamenal, že člen Robinsonovy rodiny kontaktoval rodinného přítele, který se následně obrátil na úřad šerifa.
Trump v rozhovoru s Fox News poznamenal, že Kirk byl skvělý muž a byl pro něj jako syn. Prezident doufá, že útočník dostane trest smrti. Už ve čtvrtek Trump potvrdil, že se zúčastní Kirkova pohřbu.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a Trumpova stoupence Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.
