Brusel kvůli Číně a USA povolí omezenou státní podporu „zeleným“ firmám

Evropská unie se chystá v reakci na masivní americké a čínské státní subvence povolit dočasnou a omezenou státní podporu firmám tvořícím takzvanou zelenou ekonomiku. Lídři členských zemí se v noci na dnešek na mimořádném summitu v Bruselu dohodli na obrysech plánu podpory ekonomik, podrobnosti včetně možného financování však nechali na další vrcholné schůzky.

Reklama

Zejména Francie a Německo usilovaly o co nejširší možnosti podpory firem, další země však nabádaly k opatrnosti. Český premiér Petr Fiala po jednání řekl, že podpora průmyslu nesmí být dotačním závodem.

Evropě ujíždí vlak v inovacích. V Top 50 nejlepších firem světa je nahrazují asijské Zprávy z firem Mezi 50 nejvíce inovativními firmami světa je jen osm společností z Evropy, což je o polovinu méně než před dvěma lety. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). V první polovině žebříčku jsou podle něj pouze dvě evropské společnosti. Výrazně naopak roste zastoupení asijských firem. ČTK Přečíst článek

Evropské země se v současnosti snaží vyrovnat s očekávanými dopady bezprecedentních stamiliardových investic, které na podporu boje proti klimatickým změnám chystají Spojené státy. EU chce zároveň pomoci firmám s dopady vysokých cen energií a motivovat je k rychlejšímu přechodu na obnovitelné zdroje.

Tři čtvrtiny státní podpory tvoří ta v Německu a Francii

Unijní lídři se proto shodli na tom, že evropský blok umožní „cílenou, dočasnou a přiměřenou" státní podporu firmám ze sektorů strategických pro zelenou transformaci hospodářství. Zároveň však zachová rovné podmínky na jednotném trhu EU.

Vlivný bankéř v Davosu: Kapitalismus se musí podřídit udržitelnosti Money Výkonný ředitel Bank of America Brian Moynihan na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že je potřeba přesně definovat, co vlastně jsou ona neustále opakovaná kritéria udržitelnosti neboli ESG. A to skutečně natvrdo, nikoli vágně, jak se doposud děje, protože to nefunguje. vku Přečíst článek

Reklama

Právě na nerovnost dosud povolené státní podpory poukazuje řada unijních států. Zhruba tři čtvrtiny peněz napumpovaných státy do ekonomik v rámci dosavadního uvolnění pravidel tvořila podpora Německa a Francie, která je hlavním zastáncem nové podpory. Další politici však na summitu razili opatrnější přístup.

Státní podpora ano, protekcionismus ne

„Lídři EU uznali, že se podpora průmyslu nesmí stát dotačním závodem mezi jednotlivými zeměmi," řekl po jednání novinářům Fiala, podle něhož nesmí státní podpora pokřivit podmínky na jednotném trhu a stát se záminkou pro protekcionismus. Summit se dohodl na tom, že unijní země zjednoduší administrativu a urychlí přístup k financování pro firmy ze zmíněných strategických oblastí, k nimž patří zejména technologie obnovitelných zdrojů energie.

Evropa se shodla na největším zákonu na ochranu klimatu Politika Evropská unie se v neděli nad ránem předběžně dohodla na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami. Přihlásila se tím k ústřednímu bodu své Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je učinit unijní ekonomiku do poloviny století uhlíkově neutrální. ČTK Přečíst článek

„Budeme podporovat například strategické sektory, které jsou postižené vysokými cenami energií," uvedl Fiala. Podle něj se kvůli této podpoře nebudou snižovat prostředky z unijního rozpočtu, které si Česko již vyjednalo na rozvoj regionů, dopravy či energetiky.

Návrh pravidel, který má EU udržet na špičce jejich světové produkce, by měla Evropská komise představit v březnu. Podle její šéfky Ursuly von der Leyenové je budou mít lídři na stole při dalším summitu na konci března, kde by diskusi o financování ekonomik měli posunout výrazněji než nyní.