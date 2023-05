Miliarda na inovace. Stát podpoří výzkum a vývoj v malých a středních firmách

Stát rozdělí mezi tuzemské firmy zabývající se výzkumem a vývojem dotace ve výši jedné miliardy korun. Podpora je určená na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu a inovací. Oznámilo to ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dotační výzva poběží od 2. června do 25. září v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027. Je určena nejen malým, ale i středním podnikům a firmám se střední tržní kapitalizací.

„Podpora firem s infrastrukturou pro výzkum a vývoj je pro Českou republiku výhodná proto, že tak posílíme naše inovační kapacity a díky tomu i rozvoj podnikaní s vysokou přidanou hodnotou. Proto vypisujeme tuto výzvu, ve které je pro ně k dispozici až jedna miliarda korun na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající například v pořízení nových strojů, zařízení a dalšího vybavení nezbytného pro zajištění aktivit těchto center. V rámci výzvy Potenciál lze podpořit také náklady na investice do budov,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Strop je sto milionů korun

Dotace na projekt je minimálně ve výši dvou milionů korun a maximálně do výše 100 milionů korun. Míra podpory se pohybuje od 20 do 70 procent podle velikosti podniku. Spolu s malými a středními podniky jsou ve výzvě podporovány rovněž malé společnosti se střední tržní kapitalizací s nejvýše 499 zaměstnanci a společnosti se střední tržní kapitalizací, které mají nejvýše 3000 zaměstnanců.

