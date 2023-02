Vondrák skončí jako místopředseda ANO. Skončí i Babiš?

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák skončí jako místopředseda hnutí ANO. Sám se rozhodl z funkce odejít, řekl novinářům při příchodu na jednání předsednictva hnutí v Praze. Skončí jako poslanec i předseda hnutí Andrej Babiš?

Reklama

Vondrák před prezidentskou volbou podpořil Petra Pavla, protikandidáta šéfa ANO a expremiéra Andreje Babiše. Výhrady měl také ke směřování hnutí.

„Ano, o tom jsem uvažoval, to jsem deklaroval už,” řekl Vondrák. Na dotaz, zda bude finální rozhodnutí záviset na dnešní debatě, odpověděl: „Implicitně bych řekl, že to (rezignaci) podám v každém případě”.

Předsednictvo hnutí ANO začalo odpoledne jednat mimo jiné o dalším politickém působení předsedy Andreje Babiše a o jeho neúspěšné prezidentské kandidatuře. Média spekulují o možnosti, že se předseda ANO Andrej Babiš vzdá poslaneckého mandátu.

Své plány Babiš oznámí na plánované tiskové konferenci:

Tisková konference Andreje Babiše

Fialův kabinet zařízl Zemanův kanál Politika Vláda ve středu zrušila územní rezervy pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Informovali o tom vládní Piráti a potvrdil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zrušení územní ochrany budoucí trasy kanálu fakticky znamená konec tohoto projektu, který prosazoval prezident Miloš Zeman. Vládní koalice se ke zrušení kanálu zavázala v programovém prohlášení. ČTK Přečíst článek

Reklama

Babiš by měl ve středu odpoledne vedení ANO sdělit, jak si představuje své další působení, a to i s ohledem na poslanecký mandát získaný ve volbách v roce 2021. Pokud by se rozhodl opustit dolní komoru Parlamentu, mohla by jej nahradit litvínovská starostka Kamila Bláhová, která skončila ve volbách v Ústeckém kraji první pod čarou.

Člen předsednictva Ladislav Okleštěk novinářům při příchodu na jednání řekl, že Babiš by měl zůstat předsedou ANO, protože taková osobnost v české politice není. Chtěl by také, aby Babiš zůstal poslancem. „Jeho autorita v Poslanecké sněmovně je nám určitě prospěšná,” uvedl.

„Počkáme, s čím přijde pan Babiš, a podle toho mu řekneme svůj názor,” řekl zlínský hejtman Radim Holiš. „Myslím, že něco slíbil lidem, že pro ně bude něco dělat, a měl by v té práci pokračovat," uvedl k Babišově působení ve Sněmovně.

„Pokud pan Babiš bude dál chtít zůstat předsedou hnutí ANO a v Poslanecké sněmovně, tak má určitě moji podporu a budu rád," poznamenal místopředseda ANO Richard Brabec.

Babiš byl kritizován za některé prvky předvolební kampaně, sám ale odmítl, že by byla negativní. Spolupráci s ním po volbě ukončili marketér Marek Prchal, expremiérova dlouholetá spolupracovnice Tünde Bartha i mluvčí Vladimír Vořechovský. První místopředseda hnutí Karel Havlíček uvedl, že je logické, že skončil volební tým, když se v blízké budoucnosti žádné volby nekonají. Část lidí přešla na pomoc poslaneckému klubu, část skončila.

Úprk od Babiše. Vedle Prchala končí i šéfka kampaně Bartha a mluvčí Vořechovský Politika Dlouholetá spolupracovnice expremiéra a neúspěšného prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) Tünde Bartha a jeho mluvčí Vladimír Vořechovský ke konci února ukončí spolupráci s hnutím ANO. Jako první na to upozornil Blesk.cz. ČTK Přečíst článek

Tenze v hnutí ale nastaly už před prvním kolem volby, kdy Vondrák a ostravský primátor a dřívější člen předsednictva hnutí Tomáš Macura veřejně podpořili Babišova protikandidáta Pavla. I to bude bodem dnešního jednání.

„Rád si poslechnu Ivoše, aby nám řekl, co ho k tomu vedlo, jestli mohl použít i jiné kroky, aby se dostal do diskuse s námi všemi," řekl Holiš. „V první řadě chci slyšet názor Ivo Vondráka, co ho motivovalo k těm rozhodnutím a prohlášením. Na základě toho si udělám názor," dodal Okleštěk.