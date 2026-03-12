Babiš a Kupka se do sebe pustili ve Sněmovně kvůli výdajům na obranu
Předseda ODS Martin Kupka označil při dnešních sněmovních interpelacích ministerského předsedu Andreje Babiše (ANO) opět za slabého premiéra, který jen útočí a zaměřuje se na minulost. Babiš ho v reakci při sporu o obranné výdaje nabádal, aby si vyměnil komunikační kartu.
Česko nedávno kritizoval kvůli obranným výdajům americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, podle kterého země riskuje, že bude patřit mezi státy s nejnižšími výdaji na obranu v Severoatlantické alianci co se týče jejich poměru k hrubému domácímu produktu (HDP). Dnes se Česku dostalo za nedostatečné výdaje kritiky od amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera.
„Česko bude plnit závazky vůči NATO,ô reagoval Babiš při sněmovních interpelacích a zmínil výstavbu mechanizované brigády. K loňské dohodě států NATO včetně Česka o růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta hrubého domácího produktu a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice se však nevyjádřil.
Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker zkritizoval na X ČR za nedostačující výdaje na obranu, příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker sdílel článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek.
„Rétorika strašení válkou“
Kupka se zajímal o to, co bude Babiš dělat, aby Česko dostálo svým závazkům vůči Severoatlantické alianci i vzhledem pokračující ruské vojenské agresi vůči Ukrajině a konfliktu na Blízkém východě. Předseda ODS připomněl dohodu států NATO o zvyšování obranných a souvisejících výdajů na celkově pět procent HDP do roku 2035 a vyčítal kabinetu, že snížila obranný rozpočet o 21 miliard korun a vzala stamiliony bezpečnostním službám. „Proč hazarduje s bezpečností Česka?,“ tázal se Kupka.
Babiš vinil Kupku z toho, že pokračuje v rétorice strašení válkou. České obranné výdaje jsou podle premiéra na úrovni jiných členských států, kolem dvou procent HDP. „Je navýšení výdajů na obranu meziročně o 14 miliard. A tím že stoupá HDP, stoupají i ty výdaje,“ řekl. Vlády s účastí ODS v minulosti podle premiéra vždy braly obraně peníze a v minulém období se plnil závazek vydávání dvou procent HDP jen tím, že se podle Babiše manipulovaly zálohové platby.
„Vy jste se na obraně chovali stejně jako v minulosti. Je tam strašně moc podezřelých zakázek. Historicky na obraně se vždycky kradlo,“ tvrdil Babiš. Vláda se bude podle něho závazky v obraně zabývat, situaci podle premiéra spojencům i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vysvětlí a není třeba mít žádné starosti.
„Jak se pozná slabý premiér? Že neodpovídá na otázky, ale jenom útočí a dívá se do minulosti. Zase jenom snůška nesmyslných lží a útoků,“ komentoval Babišovo vystoupení Kupka. Otázku na plnění spojeneckých závazků zopakoval. „Nedostali jsme na ni ani trochu odpověď,“ podotkl předseda ODS. „Už si vyměňte tu komunikační kartu, už to je trapné,“ reagoval Babiš. ODS měla podle něho premiéra, který vybíral jídelníček, když měla dorazit zahraniční návštěva. „To je všechno, co jsme identifikovali na úřadu vlády, co tam dělal za ty čtyři roky,“ řekl Babiš, jehož vyjádření zjevně mířilo na předchůdce ve funkci Petra Fialu (ODS). „Lžete stejně jako Fiala, to je váš problém,“ vzkázal Kupkovi.