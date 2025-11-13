Kněz Romuald Štěpán Rod: Dominik Duka byl encyklopedie vědomostí. A také neústupný
Duka vadil svými názory, reflexí a neústupností, vzpomíná na zesnulého kardinála jeho dlouholetý přítel, dominikán P. Romuald Štěpán Rob. V sobotu se bude konat poslední rozloučení se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou.
Dominikán P. Romuald Štěpán Rob byl dlouholetý přítel kardinála Dominika Duky, který jej v poslední fázi života doprovázel. Po nedávném odchodu kardinála se podělil o osobní vzpomínku v rozhovoru se spolupracovnicí newstream.cz, moderátorkou Evou Čerešňákovou, pro Arcibiskupství pražské s názvem Arci Podcast.
Rob si přítele velmi vážil. Dominik Duka podle něj oplýval obrovskými znalostmi, teologickými i historickými, viděl věci v souvislostech. „Měl rád vyprávnění, i humor a sarkasmus. Byl pravým dominikánem, ti mají těžiště v komunitním životě, takže neležel jen v knihách,“ vzpomíná. „V určitých věcech byl neústupný, nedalo se s ním pohnout. Například když šlo o pravdu, teologii, o boj s ideologiemi, nehodlal pochlebovat médiím,“ popisuje kněz. Duka byl podle něj obdivuhodný i svou energií. „Na plné obrátky pracoval do 79 let, i poté stále pracoval, jezdil, pral se o církev,“ říká.
V epizodě se dále dozvíte, jaké bylo doprovázet kardinála v posledních dnech jeho života a být přítomen i v okamžiku jeho smrti. P. Romuald vypráví o jejich každodenních telefonátech z nemocnice, o víře, odvaze vstupovat do veřejného prostoru a o tom, proč Duka věřil v kooperační model mezi státem a církví či proč byl důležitý pro Vatikán.
Poslední rozloučení
V sobotu se bude konat poslední rozloučení s Dominikem Dukou. Podle ČTK hodinu před polednem začnou pohřební obřady a rekviem v katedrále svatého Víta, poté budou Dukovy ostatky uloženy v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta.
Sobotní bohoslužbu ve svatovítské katedrále bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, hlava české katolické církve. Obřady posledního rozloučení povede apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Do liturgie budou zapojeni přátelé a blízcí zesnulého. Zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka, úryvek z Bible přečte režisér Jiří Strach, vystoupí houslista Jaroslav Svěcený, na závěr obřadu vystoupí exprezident Václav Klaus. Obřadu se zúčastní i prezident Petr Pavel a jeho předchůdce Miloš Zeman.
Duka za komunistického režimu působil v ilegalitě a byl vězněn, pražským arcibiskupem byl víc než 12 let do roku 2022. S jeho úmrtím přišla Česká republika o svého jediného kardinála. Jmenování nového kardinála záleží na papeži Lvu XIV.
