Stanislav Šulc: Ministr Síkela chce hledat Čechy ohrožené energetickou krizí. Našli jsme je za 3 minuty

Konečně. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela slíbil razantní navýšení pomoci lidem před blížící se topnou sezonou. Zaměřit se chce na ty skutečně zranitelné a slíbil jejich „urychlenou identifikaci“. Zkusili jsme to. Trvalo to pouhé minuty. A státu by to mělo trvat ještě kratší dobu.

Nejspíš i díky ordnungu panujícímu za císaře pána může kabinet Petra Fialy docela snadno zabránit nejhorším scénářům energetické krize. A když ústy ministra průmyslu Jozefa Síkely slíbila vláda pomoc zejména těm potřebným, zdá se, že politici skutečně docenili hloubku problému. Platit 100 tisíc za elektřinu ročně si rodina v malém domku zkrátka nemůže dovolit.

Když už je jasný cíl, nyní stačí najít ty, komu je třeba pomoci. Podle Síkely to mají být ti skutečně zranitelní. I to je v pořádku, platit nejbohatším výhřev bazénů není v současnosti obhajitelné.

Jak ale ty skutečně potřebné najít? České vlády se neustále pokoušejí vyvolat dojem, že to je složité. Ale opak je pravdou. Trvá to pouhé minuty. A právě díky pořádku, který do nás vtloukli Rakušané.

Rada zdarma: Máme sociálku a finančák

Vládě radí spousta lidí a jsou za to docela dobře placení. Tak tady dostane kabinet Petra Fialy jednu radu zdarma: Vládo, máš Českou správu sociálního zabezpečení a máš finanční správu. Jestli potřebuješ identifikovat ty, kteří si s násobně narostlými výdaji na energie neporadí, najdeš je právě v datech těchto dvou institucí.

Tak pojďme na onu „identifikaci“. Budou to důchodci. Všichni starobní důchodci. Všichni invalidní důchodci. Je úplně jedno, kolik si přivydělávají, nezvládnou to. Dále to budou samoživitelé, v Česku pohříchu téměř vždy samoživitelky. Všechny samoživitelky. Je jedno, kolik si vydělají, nezvládnou to.

A můžeme pokračovat. Všichni, kdo pobírají nějakou formu sociálních dávek. Nezvládnou to. Navzdory populární městské legendě, valná majorita lidí dávky pobírá prostě proto, že je potřebují, ne, že je to baví a mají radost z „obírání státu“. Pokud nezvládali platit životní náklady vloni, letos na podzim to prostě logicky zvládnout nemohou.

Šok: ODS zapomíná na podnikatele?

A pokud chceme pokračovat, budou to téměř jistě skoro všichni podnikatelé, kteří mají nějakou provozovnu a zároveň vykazují čistý zisk do sta (možná dvou set) tisíc. Pokud jsi pravicovou vládou a nechceš je nechat padnout, tady je další skupina lidí.

Již nyní se podle různých náznaků může stát, že jim náklady na provoz vyskočili až osminásobně. Své služby či výrobky však nemohou dostatečně zdražit.

Tady je ono pomyslné minimum, kterému je třeba pomoci.

Jak? to už je opravdu na vládě. Má docela dost možností od snížení DPH (učinilo Německo), využití dividendy ČEZ, zvýšení zadlužení (to nejspíš udělá celá řada zemí).

Čekat na celoevropské řešení je cesta do pekla. Jak prohlásil přední energetický odborník Michal Šnobr, energetické zájmy a potřeby jednotlivých členských zemí jsou příliš odlišné, někdy i protichůdné. Budeme proto potřebovat mix nějakého snad celounijního a národního řešení.

Tak vyhrnout rukávy, nechte analytiky projít ty excelové tabulky, a vyhneme se lidu v ulicích.

