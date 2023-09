Stanislav Šulc: Kdo nic nedělá, nic nezkazí. To by si občas měla připomenout vláda Petra Fialy

Vládní opatření na vyvážení dopadů inflace se občas opravdu nepovedou. Aktuálně to v přímém přenosu můžeme sledovat u návrat spotřební daně na předválečnou úroveň. Akt, který vynese stamiliony do státního rozpočtu, dokázal ještě něco jiného: další zpomalení poklesu inflace.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Zlaté pravidlo, kterým se většina Čechů drží. A které by si měla občas připomenout také vláda Petra Fialy. Bohužel, to je pravda zvláště v situacích, kdy se velké problémy snaží někdo řešit záchvatovitě, a tedy bez rozmyslu.

Nyní se to ukazuje v celé své nahotě. Vláda ještě před prázdninami prosadila návrat spotřební daně na naftu na úroveň před jejím snížením, k němuž přistoupila po nárůstu cen pohonných hmot vloni po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Mimochodem přistoupila k němu pozdě a špatně, takže o výsledném pozitivním efektu lze úspěšně pochybovat.

No a pro návrat do normálu se opět rozhoupala v nejhorší možný čas. Důkaz přinášejí nyní ekonomové, kteří odhadovali srpnovou inflaci. Tu oficiálně zveřejní v pondělí Český statistický úřad, ale podle odborníků oproti té červencové nijak výrazně neklesla.

Na pumpách se dějí zázraky

Důvod? Nárůst cen pohonných hmot, k němuž došlo v souvislosti s návratem spotřební daně na naftu na původní úroveň. Pomiňme, že se v celé situaci opět děly zázraky srovnatelné s Ježíšovou proměnou vody ve víno. Jak jinak si vysvětlit, že návrat spotřebky na naftu o korunu a padesát haléřů způsobí růst ceny benzinu o několik korun (u nafty pak samozřejmě ještě o víc)?

Nicméně myšlení českých pumpařů je poměrně známé a tento magický efekt bylo možné předpokládat. Nicméně nárůst to byl skutečně tak velký, že dokázal hravě zvrátit i jinak stagnující, nebo i klesající ceny jiného zboží a služeb, míní ekonomové.

Volání o pomoc bezmocné vlády?

Za tuto část inflace tak je přímo zodpovědná vláda. Ta sice může slavit, že na zvýšené spotřební dani pravděpodobně vybere víc peněz. Ty ale zase budou mít menší hodnotu, než kdyby k tomuto opatření nedošlo.

A tak si můžeme zaspekulovat, že vláda ve skutečnosti dělá všechno proto, aby Česká národní banka nakonec přeci jen zvýšila úrokové sazby, a tím ještě víc podryla ekonomiku. Takové volání o pomoc bezmocného. Ostatně podobně volá celá řada ekonomů, kteří v tomto hrají s vládou hru na to, že jen ČNB dokáže inflaci zkrotit.

Jen je tak trochu proti tomu smyslu, že stát si ve finále natiskne, kolik peněz bude potřebovat. A doplatí na to jen soukromý sektor. Na druhou stranu ten už na půjčky v korunách téměř rezignoval a kdo může, půjčuje si v eurech. Takže jediný poražený bude občan, který nemůže ani to.

Jestli bylo zrovna toto cílem deklaratorně pravicové vlády, tak to už by bylo opravdu výrazně lepší, kdyby nedělala vůbec nic. A jestli si to neuměla spočítat dopředu a viděla jen těch vybájených 800 milionů, tak... škoda slov.

