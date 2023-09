Čechům se doma nelíbí. Skupují letenky do exotických destinací

Konec protipandemických omezení, snížení ceny a nárůst nabídky exotických destinací přiměly Čechy masivně nakupovat letenky na podzimní termíny. Zájem je hlavně o Emiráty a další exotická místa.

Na podzim budou Češi více létat do dálkových destinací. Oproti loňsku vzrostl prodej letenek na podzimní termíny na dálkové lety až o třetinu. Nejžádanější je Bangkok, Dubaj či New York, uvedli prodejci letenek. Za větší poptávkou podle některých stojí i meziroční zlevnění letenek či zrušení omezení v souvislosti s covidem-19.

Za pokles cen letenek může podle ředitele portálu Letuška.cz Josefa Trejbala větší konkurence na dálkových trasách. Letos se nabídka dálkových letů Letiště Praha rozrostla o Tchaj-wan a Soul. Přes přímou linku do Reykjavíku se nabízí návazné spoje do Severní Ameriky. „Ceny letenek do dálkových destinací s příchodem nových aerolinek klesly průměrně o deset procent. Cestující již nakoupili na letošní podzim do vzdálených míst o 30 procent víc letenek než loni. Nejčastěji to je Bangkok, Dubaj, Mauritius či New York,“ řekl Trejbal.

I přes zlevnění zůstávají ceny letenek vyšší než v roce 2019, kdy se do dálkových destinací cestovalo obecně levněji, jak v srpnu uvedli prodejci letenek. Například cena letenek do Dubaje vzrostla podle dat Student Agency Travel z téměř 12 tisíc korun v roce 2019 na letošních 16 200.

Definitivní konec pandemie

Rostoucí zájem o dálkové cestování letadlem ale vidí i Student Agency Travel. Podle manažerky letenek Lenky Kašické meziročně stoupl o necelých 20 procent. „Očekáváme, že zájem bude nadále růst," řekla Kašická.

Podzimní sezona podle ní bude silnější než loňská, mimo jiné kvůli tomu, že některé země zrušily omezení související s pandemií covid-19. Zmínila například USA nebo Japonsko, kde bylo možné loni na podzim cestovat jen za určitých podmínek. „Tento rok je to úplně bez omezení,“ dodala Kašická.

Podle Trejbala se mění také některé návyky cestujících, včasným nákupem letenek se snaží stlačit jejich cenu co nejníž. „Letenky po Evropě cestující nyní nakupují několik týdnů před odletem, na dálkové lety je to i několik měsíců. O nákupu letos rozhodují často cenové akce,“ řekl Trejbal.

Data portálu Letuška.cz ukazují, že přes 90 procent prodaných letenek je z pražského letiště. Druhým nejžádanějším místem odletu je Vídeň.

