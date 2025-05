Stanislav Šulc: Inflace padla pod dvě procenta. Snížení sazeb už téměř nic nebrání

Březnová inflace na úrovni 1,8 procenta jistě udělala mnohým radost. Pro radní České národní banky, kteří již zítra budou rozhodovat o nastavení měnové politiky nejspíš také. Snížení sazeb již opravdu nebrání nic. Tedy kromě situace ve službách a příliš složité geopolitiky. Je tedy zítřejší snížení sazeb nevyhnutelné?

V posledním rozhovoru, který před povinným moratoriem před zasedáním rady České národní banky poskytla agentuře Bloomberg viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová uvedla, že rozhodnutí o sazbách ponechá na poslední chvíli. Důvodem měla být informace, kterou nyní přinesl Český statistický úřad o březnové inflaci. Konečný údaj o míře inflace zní 1,8 procenta. Tím se tuzemská inflace definitivně dostala pod cíl ČNB. A zdánlivě by mělo být o osudu sazeb před zítřejším zasedáním rady ČNB rozhodnuto.

Pokud nenastane nic neočekávaného, ve středu 7. května centrální bankéři sníží sazby z aktuálních 3,75 procenta nejspíš na 3,50, vyloučit však nelze ani půlbodovou srážku na 3,25. Tím by se ČNB přiblížila všeobecnému konsensu analytiků, kteří pro konec letošního roku očekávají sazby na úrovni kolem tří procent.

Vidět dál než za rok

Nicméně rada vedená guvernérem Alešem Michlem se stabilně profiluje nikoli jako reaktivní, jak by si mnozí ekonomové přáli, ale spíše jako prediktivní. Kouká se dál do budoucnosti, snaží se identifikovat problémy nikoli v horizontu měsíců, ale dál než rok. Ostatně zapravdu jim dává poučka, že nastavení měnové politiky se v ekonomice projeví až za rok, spíše za rok a půl.

A co tedy můžeme vidět, když přepneme perspektivu? Aleš Michl od začátku fáze poklesu inflace opakuje, že situace ve službách nepřestává vykazovat známky zvýšené inflace. To má přitom výrazný vliv na jádrovou inflaci, která je pro manévrování měnové politiky vhodnější než celková inflace (tu ovlivňují výrazně volatilní ceny potravin a energií). Pokud radní ČNB vyhodnotí, že situace ve službách je setrvale špatná, mohou pokračovat v restriktivnější politice.

Ceny nemovitostí rostou rychle

Navíc ve zmíněném rozhovoru pro Bloomberg Eva Zamrazilová upozornila, že ČNB se znepokojením sleduje situaci na českém nemovitostním trhu, a to prostřednictvím takzvaného imputovaného nájemného. Podle Zamrazilové také zde sledují centrální bankéři mnohem vyšší tempo růstu, než jsou cílová dvě procenta.

Zamrazilová tak uvádí, že i kdyby se na květnovém zasedání rozhodla pro snížení sazeb, může jít o snížení poslední v tomto ekonomickém cyklu.

Trumpova cla a čínské zboží

Nicméně to jsou pořád jen domácí faktory. ČNB bude muset kalkulovat také s celou sadou geopoliticky motivovaných vlivů, které se mohou výrazně promítnout do evropské, potažmo české inflace.

V hlavní roli jsou cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Aleš Michl prohlásil, že ho cla nezajímají. A má v tom naprosto pravdu, protože reagovat jednou za osm týdnů, kdy zhruba zasedá centrální banka, na něco, co se může změnit během sekundy, nemá smysl. Navíc pokud se cla nějakým výraznějším způsobem podepíšou na české inflaci, bude to spíš pozitivně, tedy protiinflačně. Masivnější dovoz ze zemí, které nebudou chtít čelit americkým clům, do Evropy potlačí ceny dolů. Tak káže ekonomický zákon, který se většinou nemýlí. Tedy alespoň krátkodobě ne.

Dlouhodobě by to sice mohl být problém zejména pro místní firmy. Ale i v takové situaci by ČNB měla pořád dostatek prostoru na snižování sazeb, které by podpořilo místní firmy.