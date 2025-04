Eva Zamrazilová pro Bloomberg: Fáze snižování sazeb se blíží ke konci. Kvůli nemovitostnímu trhu

Členové rady Česká národní banky zasednou k dalšímu měnově-politickému zasedání již 7. května. Výraznější změny v nastavení úrokových sazeb se tentokrát neočekávají, což v rozhovoru pro Bloomberg potvrdila také viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová. „Zatím je to otevřené, ale i kdybych se nakonec přiklonila ke snížení sazeb o 0,25 procenta, nelze vyloučit, že půjde o poslední snížení v rámci aktuálního cyklu,“ prohlásila Zamrazilová.

Inflace se v České republice v posledních měsících pohybuje mírně nad dvěma procenty, ale zůstává v takzvaném tolerančním pásmu pod třemi procenty. Pro Českou národní banku jde o zásadní informaci, že není nucena aktivní restriktivní měnovou politikou pokračovat v krocení inflace, jak tomu bylo v uplynulých dvou letech. Nicméně signály z trhu naznačují, že není čas ani na zásadnější rozvolnění monetární politiky, uvedla pro agenturu Bloomberg Eva Zamrazilová.

„Ceny služeb vykazují soustavný růst navíc je čím dál jasnější, že celková i jádrová inflace bude nadále tlačena nahoru rostoucími cenami nemovitostí prostřednictvím tzv. imputovaného nájemného,“ uvedla viceguvernérka České národní banky. „Nemovitostní trh tak bude klíčovým faktorem, proč úrokové sazby musí být na vyšší úrovni, než kdyby ceny nemovitostí rostly běžným dvouprocentním tempem,“ dodala Zamrazilová.

Podle centrální bankéřky se na cenách nemovitostí projevuje to, že lidé začali uvolňovat úspory nashromážděné v uplynulých letech. „Proto ceny rostou a nadále porostou rychleji, než se dříve očekávalo.“

Stanislav Šulc: Když se jedni modlí, aby měli hodně, a druzí, aby měli málo. Volby budou legrace Názory Předvolební průzkumy kdysi bývaly zajímavým vhledem do duše národa. Dokud se s nimi pracovalo jako se šafránem, mohly jsme je brát vážně, i když se mýlily. V současnosti jsou spíše součástí kampaní politických stran. A nic to neukazuje lépe než to, jak se k průzkumům chovají tři nejsilnější uskupení v zemi. Tedy ANO, SPOLU a SPD. Tak se na to podívejme detailněji. Stanislav Šulc Přečíst článek

Celní válka bude mít dopad

Na inflaci pak bude mít vliv také obchodní válka, kterou spustil americký prezident Doland Trump a jež se projeví na globálních dodavatelských řetězcích. Půjde o další posílení takzvaných deglobalizačních tendencí, které v důsledku mají proinflační dopad.

Navzdory tomu trh očekává, že české úrokové sazby v nadcházejících 12 měsících klesnou k úrovni tří procent.

„Nelze to vyloučit, nicméně to považuji za spíše optimističtější scénář, vezmeme-li v úvahu míru nejistoty, která nyní panuje,“ připomněla Zamrazilová. „Samozřejmě chceme, aby se ekonomika mohla ještě více nadechnout. Chtěli bychom mít sazby níže. Nicméně musíme být zodpovědní a držet je dostatečně vysoko, aby se inflace nezrychlila příliš,“ uzavřela Eva Zamrazilová.

Dalibor Martínek: Michl je nejlépe placený státní manažer. A to je dobře Názory Hlídač státu, což je takový dobrovolnický spolek čtyř aktivistů, kteří mají bohulibý záměr vytvořit server, který má „být pomocí pro občany, aby mohli sami kontrolovat stát“, vytvořil žebříček nejlépe placených manažerů ve veřejně placené sféře. Projekt založil Michal Bláha, který se, jak praví na svém webu, „jeden den naštval a rozhodl se, že se stát musí co nejrychleji změnit.“ Dalibor Martínek Přečíst článek

Tomáš Jaus: Klienti s námi své peníze nikdy neprodělali Money Průměrný roční výnos na investičních produktech je podle ředitele privátního bankovnictví Trinity Bank Tomáše Jause šest až sedm procent. Takové zhodnocení chce banka držet i v období nižších úrokových sazeb, které aktuálně přichází. Ryze české bance se daří v dlouhodobém a stabilním zhodnocování volných prostředků i v oblasti firemního financování nemovitostních projektů. A letos přichází s novinkou, spotřebitelskými úvěry pro fyzické osoby s názvem Lepší půjčka. Tereza Zavadilová Přečíst článek