Stanislav Šulc: Tohle trhy potřebovaly. Firmám se daří lépe, než všichni čekali

Po týdnech propadů burz se investorům opět vrací optimismus. Dodávají ho také výsledky firem, kterým se v prvním kvartálu dařilo lépe, než samy čekaly. Na Trumpem ohlášený zlatý věk to ale zatím nevypadá.

Schválně si zkuste takový pokus. Zadejte do svého oblíbeného vyhledávače spojení „beats estimates“. V sekci zprávy uvidíte řadu známých firem. Povedlo se to Alphabetu (mateřská společnost Googlu), investiční bance Nomura, farmaceutickému gigantu Merc & Co., technologickému obru IBM nebo firmě SAP. A to je jen výběr za poslední dny.

Stávající výsledková sezona je skutečné požehnání pro investory, kteří v posledních týdnech ztráceli víru zejména v americké firmy. Nyní se však optimismus vrací, a to tím nejlepším možným způsobem – výkazy o skutečném fungování firem. Protože když se svět velkých financí očistí od náplavy geopolitiky, nakonec přeci jen jde právě o to, jaké jsou tržby a zisky.

A ještě podstatnější je, že firmám dařilo právě v tomto prvním kvartálu roku, kdy se očekával propad z řady důvodů – zejména kvůli novým technologiím z Číny (oblast umělé inteligence) nebo kvůli zahájené obchodní válce.

Pro jedny problém, pro druhé příležitost

Jenomže i tady jde jen o půlku pravdy. Tou druhou je fakt, že všechny zainteresované strany předem avizovaly, že tyto turbulence mohou mít dalekosáhlé dopady. A tak již při oznamování výsledků za loňský rok opatrně naznačovaly, že ten letošní rok bude těžký. Tím se možná připravily o raketové růsty akcií, ale nyní se ukazuje, že šlo o přinejmenším správnou strategii. Trh s problémy počítal a počítá. A umí ocenit, že konečný účet není tak strašný, jak se chystal. Takže přinejmenším dnes se akciím zase daří. A právem.

Řada firem však opět k výsledkům přidává tu méně tu více nápadné „disclaimery“, že turbulence ze světa nikam nezmizely a že situace zůstává složitá. Ale je také plná příležitostí, jak ostatně ukazuje příklad zmíněné Nomury. Japonské bance se daří navyšovat tržby právě v důsledku složité geopolitické situace a nejistoty, kterou vytváří americký prezident.

Situace není nadmíru výtečná

Je tohle příslib onoho zlatého věku, který měl podle amerického prezidenta přijít v den jeho inaugurace? Ačkoli by si to investoři zcela jistě přáli, zatím to tak nevypadá. Je bezpochyby mimořádně důležité sdělení, že navzdory turbulencím ekonomické sektory fungují, nelekají se každé myšlenky, kterou vlivní lidé vypustí do éteru, raději se dál soustředí na vlastní byznys.

Nicméně jistota, že tomu tak neochvějně bude i nadále, zatím nikde pozorovatelná není. Jinak řečeno: Trumpova rétorická cvičení mylně označovaná za politiku nadále budou situaci spíše ztěžovat. A dokud toho nenechá, což není úplně pravděpodobné, nebo pokud se nezačne nějakým zázrakem ukazovat, že jeho působení přináší rapidní hospodářský růst, budou firmy zkrátka do svých zpráv o výsledku nadále přidávat to, že ačkoli jsou aktuální výsledky solidní, situace je nadále komplikovaná.

A jednou se může stát, že ty výsledky už solidní nebudou. Zatím pro to celá řada politiků na celém světě dělá docela dost.

