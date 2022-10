Zuckerbergova Meta musí kvůli britskému trhu prodat databázi Giphy

Americká společnost Meta Platforms, která je mimo jiné majitelem sociální sítě Facebook, musí prodat firmu Giphy provozující stejnojmennou platformu pro animované obrázky. Oznámil to britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA), který tak potvrdil své dřívější rozhodnutí, proti němuž se Meta původně odvolala. Rozhodnutí je konečné.

Meta uvedla, že ji rozhodnutí zklamalo, ale že ho přijímá. "Dnešní rozhodnutí přijímáme jako konečné slovo v této věci. Na prodeji Giphy budeme s CMA úzce spolupracovat," uvedl v prohlášení mluvčí společnosti Meta Platforms.

Podle CMA by dohoda výrazně omezila hospodářskou soutěž na dvou trzích. Omezila by výběr pro uživatele sociálních médií a snížila inovace v zobrazování reklamy. Jediný způsob, jak to lze řešit, je tedy prodej Giphy.

Britský úřad původně rozhodl o prodeji loni v listopadu, Meta se však proti rozhodnutí odvolala. Odvolací soud letos v červenci rozhodnutí potvrdil v pěti ze šesti napadených důvodů, v jednom bodě dal firmě Meta za pravdu. CMA proto rozhodnutí přezkoumal, po analýze dalších důkazů však své původní rozhodnutí potvrdil.

Společnost Meta Platforms koupila firmu Giphy předloni v květnu. Služba Giphy provozuje knihovnu animovaných obrázků ve formátu GIF. Databáze animovaných obrázků a krátkých videí GIF si mezi uživateli získala značnou oblibu. Často je vkládají do textových zpráv na svých mobilních telefonech nebo posílají jen tak pro pobavení.