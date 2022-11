Jana Havligerová: Prezidentští kandidáti jsou vybráni. Na tahu nejsou voliči, ale Nejvyšší správní soud

Fáze prezidentské volby, která se dá nazvat Člověče nezlob se, skončila. A byl to masakr. Z jedenadvaceti uchazečů o Hrad pustilo ministerstvo vnitra na startovní čáru pouhých devět. Jsou to ti, kteří – s výjimkou Nerudové a Pavla – nespoléhali na podpisy občanů a zajistili si podporu zákonodárců. Ti druzí, jejichž listiny nesplnily zákonné požadavky, se hodlají bránit, konečné slovo má Nejvyšší správní soud, upozorňuje komentátorka Newstreamu Jana Havligerová.

Reklama

Fáze prezidentské volby, která se dá nazvat Člověče nezlob se, skončila. A byl to masakr. Z jedenadvaceti uchazečů o Hrad pustilo ministerstvo vnitra na startovní čáru pouhých devět. Jsou to ti, kteří – s výjimkou Nerudové a Pavla – nespoléhali na podpisy občanů a zajistili si podporu zákonodárců. Ti druzí, jejichž listiny nesplnily zákonné požadavky, se hodlají bránit, konečné slovo má Nejvyšší správní soud.

Kandidáti na prezidenta ČR. Pavel, Nerudová, Babiš, Fischer, Středula a další – kdo je kdo a jaké mají šance? Politika Budoucím prezidentem se stane jeden z devíti kandidátů, které k volbám 25. listopadu zaregistrovalo ministerstvo vnitra. Uvedl to náměstek ministerstva Petr Vokáč. Nechybí mezi nimi žádný z adeptů, které favorizují předvolební průzkumy. Při dvou předchozích přímých volbách hlavy státu si lidé mohli vybírat také z devíti kandidátů. Ministerstvo odmítlo registrovat například podnikatele Tomáše Březinu, Karla Diviše a Karla Janečka, úřad jim neuznal část podpisů voličů. duk, ČTK Přečíst článek

Čas na jeho vyřčení bude mít do konce listopadu. V podstatě je ale vymalováno, prezidentská volba přechází do fáze, která už nemá moc pravidel. Může, anebo nemusí to být zápas, který se nepovede v rukavičkách. Zatím jsou tři hlavní favorité, respektive trojice označovaná průzkumy za favority, možná až příliš zdrženliví. První kolo volby, polovina ledna, se ovšem kvapem blíží. Takže zdánlivý klid zbraní vydrží leda tak přes Vánoce.

Zásadní vliv televize

Kandidáti mají ze zákona vyhrazený prostor ve veřejnoprávních médiích. Český rozhlas a Česká televize jim od 28. prosince do 11. ledna musí pro prezentaci vyhradit dohromady pět hodin vysílacího času. To ale není to hlavní, na co se připravují. Tím jsou přímé střety v živě vysílaných televizních debatách.

Prezidentská volba má první poražené. Podívejte se na rozhovory s kandidáty Prezidentské volby 2023 První boj je za námi. Ministerstvo vnitra oznámilo, kteří kandidáti splnili veškeré náležitosti a skutečně se mohou ucházet o prezidentský post. Přinášíme rozhovory s osmičkou lidí, kteří chtějí na Hrad v unikátním seriálu Kafe s prezidentem. sta Přečíst článek

Reklama

A televizní stanice jim dávají pěkně zabrat. Zatím se jejich vedení nedokázalo dohodnout, takže třeba Česká televize a Nova plánují velkou předvolební debatu ve stejném termínu a čase. Toho okamžitě využil Babiš. Oznámil, že se letos nehodlá zúčastnit žádné z debat kandidátů, postup kampaně v lednu roku příštího prý řeší. Že v takových debatách není šéf ANO příliš pevný v kramflecích, je známé. Je to jedno z pravděpodobných vysvětlení. Možná ale kalkuluje s tím, že při nedohodě televizí by mohl zůstat volný nějaký ten prime time, který bude mít sám pro sebe.

Odhadovat kdo, kdy a zdali si v očekávaném souboji sundá rukavičky, je obtížné. Záleží i na tom, jaká bude nálada ve společnosti, jak ji ovlivní energetická krize, inflace, vývoj války na Ukrajině…A jaký bude příští prezident? Určitě jiný, než Zeman. Pro někoho lepší, pro někoho horší. Tak už to chodí. Tak si ještě, pokud možno v klidu, užijte nadcházející advent a Vánoce.

Jak volit prezidenta republiky? Základní informace pro voliče Prezidentské volby 2023 Sedmá volba prezidenta ČR – a třetí přímá obyvateli – se blíží. Jak a kdy se jako volič zúčastnit nadcházejících prezidentských voleb? Kdo může volit, jak volit ze zahraničí, jak je to s hlasovacími lístky? Zde je přehled základních informací ke třetí přímé volbě prezidenta ČR, jejíž první kolo se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 a případné druhé kolo o dva týdny později, sestavený na základě informací ministerstva vnitra. duk Přečíst článek