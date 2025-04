Akcie Tesly už zase raketově posilují. Chabým výsledkům i špatným zprávám z Číny navzdory

Elon Musk už zase může oslavovat. Akcie Tesly za poslední týden vyrostly téměř o čtvrtinu a zdá, že trh opět vidí v cenných papírech výrobce elektromobilů příležitost. Děje se tak navzdory nepříliš dobrým výsledkům i tomu, že Tesla nestíhá rapidní vývoj baterií čínských značek.

Je v tom velký paradox. Na špatné zprávy o hospodaření většinou akcie firem reagují propadem. A ještě větší ztráty se dějí ve chvíli, kdy konkurence technologicky výrazně odskočí zbytku trhu. Obojí zaznamenala v posledních týdnech americká automobilka Tesla. A akcie výrazně propadly. Jenomže našly pravděpodobně nové dno na úrovni kolem 220 dolarů, načež se investorům vrátil optimismus a akcie začaly posilovat.

Za uplynulý týden pak posílily téměř o čtvrtinu a aktuálně se cena akcie blíží 290 dolarům. Důvod? Ty najdeme přinejmenším dva.

První je pravděpodobně daná klasickou psychologií trhu, kdy se zejména retailoví investoři navzájem přesvědčili, že akcie jsou již dostatečně „levné“ a stojí za to na ně vsadit. Z pohledu klasických pouček jsou přitom akcie stále předražené, protože poměr zisku a cen akcií (P/E ratio) aktuálně činí zhruba 156, což je stále enormně vysoké číslo.

Čím hůř, tím vlastně lépe

Druhý důvod je vlastně paradoxní. Investoři začali vsázet na to, že čím hůř se bude Tesle dařit, tím spíš se Elon Musk rozhodne ukončit své vládní angažmá a vrátí se naplno věnovat především Tesle.

To ostatně potvrdil i samotný CEO Tesly krátce po špatných výsledcích. „Od příštího měsíce se zase začnu mnohem více věnovat Tesle. Většina práce, kterou bylo potřeba odvést na DOGE (úřad pro efektivní vládnutí – pozn. red.), již je hotová a vláda jeho fungování je nastavené na to, aby se vláda postupně dostávala do finanční kondice,“ uvedl Musk. Již na toto oznámení přitom akcie zareagovaly mírným růstem.

Náročný úkol

Nicméně pokud se Musk vrátí naplno do vedení Tesly, čeká ho opravdu hodně práce. Za letošní první kvartál Tesla reportovala nejhorší prodeje od čtvrtého čtvrtletí roku 2020, tedy než začaly naplno fungovat všechny stávající výrobny Tesly, a navíc uprostřed pandemie. Musk tak opět bude muset přesvědčit svět, že Tesla je tím zázračným vozítkem, navíc tentokrát již bez podpory, kterou elektromobily ještě donedávna měly v řadě velkých trzích.

Souvisejícím, ale v důsledku mnohem větším problémem je pak nadále sílící čínská konkurence. Té se stále více pootevírá evropský trh, navíc technologicky začínají být vozy značek jako BYD, MG či Zeekr mnohem zajímavější než produkty Tesly.

Největší boj se vede zejména o efektivitu nabíjení. BYD a CATL v posledních týdnech uvedli na trh baterie, které se na 80 procent nabijí během pouhých pěti minut a dokážou dosáhnout dojezdu kolem 500 kilometrů. Tesla naproti tomu ve svých superchargerech umožňuje nabití zhruba během 15 minut s nájezdem kolem 320 kilometrů.