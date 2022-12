Dalibor Martínek: Česko je eldorádem pro energetické firmy. Drahé energie jako nůžky rozšmiknou společnost

Máme tady jednu aktuální poplašnou zprávu. Rozeslala ji Asociace poskytovatelů sociálních služeb. „Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie,“ praví se v úvodu. Následují doporučení, co v takové situaci dělat. Zapnout generátor a tak dále.

Že by v této asociaci věděli, co my ostatní netušíme? Má dojít k masivním výpadkům elektřiny? Zatím tomu nic nenasvědčovalo. Zvlášť, když je Česko exportérem elektřiny.

Kdo je připravanený, není překvapený

Pokud by šlo o plyn, přípravy na nouzový stav by byly na místě. Ale elektřina? Že by se poskytovatelé sociálních služeb chystali na zásah ruské rakety do naší rozvodné sítě?

Ale na druhou stranu, a to je nutno uznat, kdo je připravený, není překvapený. „Překvapilo mě, kolik evropských zemí již má připraveny postupy, jak se zachovat v případě rozsáhlých výpadků elektrické energie nebo tyto postupy připravuje,“ uvádí v tiskové zprávě Jiří Horecký, prezident asociace.

Tuto zprávu, která se dá označit za poplašnou, rozeslala dejme tomu úctyhodná organizace. O čem to svědčí? Především o tom, že vláda ztrácí kontakt se svým lidem. A to nejsem příznivcem SPD a nechodím na protivládní demonstrace na Václavské náměstí.

Strop elekřiny nemůže být nižší

Ale když premiér Fiala oznámí, že strop ceny elektřiny nemůže být nižší, protože by na tom stát už příliš tratil, je to sémě pro paniku mezi sociálně slabými. Zmatky vlády kolem cen energií a následná špatná komunikace vytváří prostředí pro šíření poplašných zpráv. Není se co divit. Můžeme zřizovat úřad pro boj s dezinformacemi. A platit další státní úředníky. Ale klíčem je přímá a rychlá podpora slabých, a dobrá komunikace. Ani jedno vláda nedělá. Svým přístupem žene lidi na náměstí, a pak je ještě zesměšňuje.

Chtěli jsme být tygrem Evropy, produkujeme milion aut ročně. Ale stáváme se obětí vlastní neschopnosti. Všechny peníze vydělané za minulé tři dekády lidé nyní rozpouštějí v mlžné páře. Střední třída zaniká. Drahé energie jako nůžky rozšmiknou společnost. Z bývalého prostředku budou lidé buď padat na dno, bojovat o přežití rodiny. Nebo se na úkor druhých zachrání. Za tupého přihlížení vlády, která na svůj přístup nakonec dojede.

Jeden významný český podnikatel mi řekl příměr, že Česko je nyní eldorádem pro energetické firmy, výrobce energií i dodavatele. A že vláda poslouchá rady těchto skupin a jde proti svým lidem. Bohužel se s tímto hodnocením dá souhlasit.

Zvrácený systém

Lidem a dalším firmám dodavatelé energií neustále navyšují platby, a stát místo regulace dodavatelských cen zvolil podporu dodavatelských firem ze státních peněz. Dodavatelé zbohatnou na úkor státu i lidí, rodiny budou krachovat. Strop je vysoko, ale místo podpory koncových odběratelů je tu podpora dodavatelů. Zvrácený systém. Lidé chudnou, firmy chudnou, stát chudne. Jen energetické firmy bohatnou.

Premiéru Fialovi pořád nedošlo, že pracuje na sociálním rozkolu. A vymýšlí nesmyslné sektorové daně. A diví se, že se šíří špatná nálada, dezinformace.