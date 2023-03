Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty zlevňují a dále zlevní. Kvůli obavě z recese a přílivu ruské ropy na světový trh

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu pokračovaly ve své zlevňování, byť pomalejším tempem než o týden dříve. Benzín zlevnil o devět haléřů na litr na cenu 36,95 koruny za litr. Nafta o 26 haléřů na 35,01 koruny za litr, přičemž během týdne klesla její cena i pod úroveň 35 korun za litr, tedy nejníže od ledna 2022. Nafta je tedy levnější než zahájením ruské invaze na Ukrajinu, která zpočátku zvedla její cenu až k 50 korunám za litr.

Jak benzín, tak nafta budou zlevňovat i v příštím týdnu. Výraznější zlevnění, o zhruba 30 haléřů na litr, lze čekat u nafty. Je však pravda, že za zlevnění nafty v porovnání se začátkem loňska může i snížení spotřební daně z ní o 1,50 koruny na litr, k němuž došlo loni v červnu. Benzín v příštím týdnu zlevní v rozsahu do dvaceti haléřů na litr. Jeho zlevňování je méně výrazné, než je tomu o nafty. To proto, že v poklesu ceny nafty se více odráží také propad cen plynu v EU.

Cena plynu v EU se v tomto týdnu pohybuje mírně nad úrovní 40 eur za megawatthodinu a je tak stále nejnižší od léta 2021. Od cenového vrcholu konce loňského srpna plyn zlevnil už až takřka o 90 procent.

Nadprůměrně plné zásobníky

Zásobníky s plynem jsou v EU naplněny stále na zhruba 56 procent (v Česku přes 50 procent, pozn. red.), přičemž jejich průměrná naplněnost v uplynulých pěti letech činila v této části roku zhruba 34 procent. Vysoká naplněnost zásobníků, způsobená z velké části poměrně teplým průběhem letošní zimy, je klíčovým důvodem poklesu jeho ceny. Ta tedy fundamentálně odráží slabší poptávku po něm.

Nižší sháňka po plynu oslabuje poptávku také po topné naftě, jež v průmyslu částečně slouží jako jeho náhražka. Pokles poptávky po topné naftě vyvolává tlak také na pokles ceny nafty motorové.

Nafta na burze v Rotterdamu je nejlevnější za rok a čtvrt

Pohonné hmoty zlevňují nejen kvůli teplému počasí a plným zásobníkům, ale také z důvodu poklesu cen ropy na světových trzích a z důvodu aktuálního posilování dolaru vůči koruně. Klesají také ceny velkoobchodně prodávaných paliv na komoditní burze v Rotterdamu, od níž své ceny odvíjejí i tuzemští čerpadláři.

V korunovém vyjádření klesla včera cena nafty v Rotterdamu nejníže od ledna 2022. Ropa Brent v korunovém vyjádření zlevnila v uplynulých třech týdnech o bezmála sedm procent, přičemž tento pokles ještě tuzemské čerpací stanice do svých cen naplno promítnou.

Ropa na světových trzích aktuálně zlevňuje zejména kvůli bankovním otřesům a pádům posledních týdnů. Ty vedou k utažení měnových podmínek a ke zvýšení rizika recese jak v USA, tak v Evropě. Oboje snižuje poptávku po ropě, tedy její cenu. Její cenu snižuje také to, že na světový trh stále proudí nečekaně vysoký objem ruské ropy – a to navzdory západním sankcím na ni uvaleným. Zlevňování pohonných hmot v ČR by tak mělo pokračovat i v první polovině dubna.