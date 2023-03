Je Deutsche Bank „další na odstřel“ po Credit Suisse? Akcie největší německé banky prudce padají

Akcie největší německé banky Deustche Bank dnes prudce padají, zatím o více než dvanáct procent, přičemž ovšem se propad prohlubuje. Deutsche Bank je rovněž vůbec nejvýznamnější investiční bankou v EU, která jako jediná z unie patří do první ligy světového investičního bankovnictví, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Přesto její ambice v globálním investičním bankovnictví bývaly větší. Tak jako padlá švýcarská banka Credit Suisse i Deustche Bank svého času podlehla velikášskému snění a jala se soupeřit s největšími jmény globálního investičního bankovnictví, což jsou převážně stále banky z Wall Street. Vylámala si zuby. Ostatně jako Credit Suisse. A jako Credit Suisse i Deutsche bank pronásledovaly v posledních deseti až patnácti letech četné skandály, krize a nezdary.

Hrozí obnovení bankovní paniky

Když nyní, po pádu Credit Suisse, tedy trh v prostředí nadále se zvyšujících úrokových sazeb hledá „další slabý kus“, Deustche Bank je předním adeptem. Hrozí tak obnovení bankovní paniky. Tržní pojištění proti krachu Deutsche Bank dnes vystoupalo na rekord.

Pád akcií německého bankovního velikána stahuje dnes dolů i další významné evropské banky, a to v čele se Société Générale, matkou tuzemské Komerční Banky, a také Commerzbank, další větší německou bankou.

