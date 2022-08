V USA stojí benzin stejně jako v březnu. V Česku zlevnil výrazně více

Ceny benzínu ve Spojených státech klesly pod čtyři dolary za galon (asi 24,89 korun za litr) a sestoupily na nejnižší úroveň od března. To znamená úlevu pro Američany, kteří se potýkají s raketově rostoucími cenami všeho od potravin po pronájmy, takže inflace v zemi je jedna z nejvyšších od počátku osmdesátých let, uvedl deník The New York Times. V Česku se nyní cena benzinu oproti březnu snížila o téměř devět procent.

Celostátní průměrná cena galonu (asi 3,785 litru) běžného benzínu nyní činí podle serveru AAA Gas Prices 3,99 dolaru po 58 po sobě jdoucích denních poklesech. To je více než před rokem, ale stále hluboko pod vrcholem ve výši 5,02 dolaru v polovině června.

Náklady na pohonné hmoty se promítají do širokých měřítek inflace, takže pokles je také dobrou zprávou pro politiky, kteří se snažili omezit zvyšování cen, a pro prezidenta Joea Bidena, který se zavázal snížit cnu benzinu, uvedl The New York Times.

Celostátní průměr zahrnuje široké rozmezí cen, od téměř pěti dolarů za galon v Oregonu a Nevadě po přibližně 3,50 dolaru v Texasu a Oklahomě. Ale obecně řečeno, pokles odráží řadu faktorů: slabší poptávku, protože vysoké náklady přiměly některé řidiče zůstat mimo silnice, prudký pokles světových cen ropy v posledních měsících a skutečnost, že několik států daně na benzín pozastavilo.

V Česku je benzin oproti březnu levnější

Cena benzinu ve čtvrtek (11. srpna) v Česku poprvé za více než pět měsíců klesla pod 42 korun. Litr naturalu se u čerpacích stanic prodává v průměru za 41,99 koruny za litr. Před týdnem byl o 2,42 koruny dražší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Podle analytiků by mohly pohonné hmoty nadále zlevňovat.

Ceny letos prudce vzrostly na přelomu února a března po začátku ruské invaze na Ukrajinu. V posledních týdnech ale klesají. Průměrná cena benzinu byla podle dat CCS v červenci 47,73 koruny za litr, v březnu 46,01 koruny za litr a v únoru 36,85 koruny. Loni v červenci stál 32,37 koruny. V Česku je tak benzin oproti březnu levnější o 8,7 procenta.

Bez ohledu na příčiny jsou nižší ceny ve Spojených státech vítanou změnou pro řidiče, pro které se další náklady – často 10 až 15 dolarů navíc za nádrž benzínu – staly další překážkou, když se snažili vrátit svůj život do normálu po pandemii koronaviru.

„Zlevnění benzínu začíná být při pohledu na cenové totemy u benzínových pump,“ řekla Beth Ann Bovinová, hlavní ekonomka S&P Global pro USA. „Takže v tomto smyslu je to určitě pozitivní znamení pro ty lidi, kteří bojují s dopady inflace na své rozpočty,” dodala.

Klesá také cena nafty, což je dobrá zpráva zejména pro podniky, které diesel používají jako palivo například pro zemědělské a stavební stroje a kamiony pro dálkovou přepravu. Nafta ale z červnového rekordu padá pomaleji než benzín.

Pokles cen pohonných hmot je tak jednoznačně také dobrou zprávou pro ekonomiku, protože podniky čelí menšímu tlaku na to, aby přenášely náklady na energii na své zákazníky – což je krok, který by přidal k inflačnímu problému země.

Vláda USA tento týden oznámila, že inflace v červenci zpomalila na 8,5 procenta z červnových 9,1 procenta, a to především právě díky poklesu cen benzínu. Pokud bude přetrvávat, zpomalení inflace by mohlo americkou centrální banku (Fed) pozdržet od dalšího zvýšení úrokových sazeb.

Vítězství pro Bidena

Bylo by to také projevem vítězství pro Bidena, který v posledních týdnech se slávou oznamoval pokles cen benzínu, i když jak sám říká, pro snížení inflace udělá ještě více. Biden mimo jiné – stejně jako generální tajemník OSN António Guterres – kritizoval ropné společnosti za jejich rekordní zisky z vysokých cen ropy a plynu a letos uvolnil část zásob ropy v zemi ve snaze zabránit příliš rychlému růstu cen.

Ceny ropy se propadly na nejnižší hodnotu od únorového začátku války na Ukrajině, a to v době, kdy sílí obavy z globální recese, která zasáhne i poptávku po ropě.

Existuje ale několik důvodů, proč by ceny mohly znovu vzrůst: Průběh války by mohl dále brzdit globální dodávky ropy, názory energetických investorů na ekonomiku by se mohly změnit a hurikány objevující se koncem roku by mohly poškodit rafinérie a potrubí na pobřeží Mexického zálivu a udusit dodávky. Prozatím však trvalý pokles nabízí úlevu Američanům, kteří se obávají o své finance, protože ekonomika zpomaluje.