Jak obejít sankce i konkurenci? Americký ropný gigant dál expanduje v Rusku

Největší poskytovatel služeb pro ropné společnosti na světě SLB expanduje v Rusku i poté, co jeho západní konkurenti zemi po invazi Moskvy na Ukrajinu opustili, upozornil na svých internetových stránkách list Finacial Times (FT).

Reklama

Americká společnost SLB, dříve známá jako Schlumberger, se v červenci 2023 veřejně zavázala, že zastaví dodávky produktů a technologií do Ruska ze svých zařízení po celém světě. Z ruských celních spisů vyplývá, že po uvalení zákazu se tento dovoz od začátku září zpomalil až úplně zastavil, avšak společnost pokračovala v dovozu z jiných zdrojů.

Podle dostupných údajů od srpna do prosince 2023 bylo dovezeno do Ruska zařízení v hodnotě 17,5 milionu dolarů (402,3 milionu korun). Z toho zboží za 2,2 milionu dolarů bylo deklarováno jako původně vyrobené společností SLB nebo jejími dceřinými společnostmi, napsal FT.

SLB se odmítla ke zprávě vyjádřit. Zdroj blízký společnosti uvedl, že dovoz nepochází „ze zařízení SLB“, je tedy v souladu s veřejnými prohlášení SLB a v souladu s mezinárodními sankčními směrnicemi.

Putinův jestřáb: Do plánů ukrajinského vpádu do Ruska byl zapojen Západ Politika Do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a NATO. V rozhovoru s listem Izvestija to řekl poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev. Agentura Reuters napsala, že výroky Patruševa, považovaného za jednoho z „jestřábů“ na vrcholu kremelského režimu, naznačují, že ukrajinský vpád na svrchované ruské území s sebou nese velké riziko eskalace. ČTK Přečíst článek

Reklama

Jak odolat tlaku?

SLB se snaží odolat tlaku na odchod z Ruska ze strany skupin zaměřených na ochranu lidských práv a ukrajinské vlády, která tvrdí, že práce SLB v zemi pomáhá Rusku získávat miliardy z ropy na financování válečného úsilí. Loni ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce (NACP) zařadila SLB na černou listinu mezinárodních sponzorů války.

Dva největší američtí konkurenti SLB, Baker Hughes a Halliburton, po invazi odešli z Ruska a v roce 2022 prodali své ruské podniky místním manažerům. Švýcarská společnost ABB, která je dodavatelem pro energetický sektor, rovněž v polovině roku 2022 oznámila, že opustí Rusko.

Na rozdíl od svých hlavních konkurentů SLB uvedla, že nemá v plánu Rusko opustit. V červenci 2023 však oznámila, že „zastavuje dodávky výrobků a technologií do Ruska ze všech zařízení SLB ve světě“.

SLB od pádu Sovětského svazu vybudovala v Rusku rozsáhlý podnik. Loni se operace v zemi na celkových výnosech skupiny 33,1 miliardy dolarů podílely pěti procenty. Firma zde měla 9000 zaměstnanců. Podle údajů amerických regulačních úřadů hodnota čistých aktiv SLB v Rusku na konci loňského roku činila 600 milionů dolarů.

Poskytovatelé služeb v oblasti těžby ropy a zemního plynu vykonávají pro globální ropný a plynárenský průmysl většinu základních prací - od stavby silnic a pokládání potrubí po vrtání studní a čerpání ropy. Poskytují však také přístup k sofistikovaným technologiím, které jsou nezbytné pro podporu průzkumu a rozvoje složitých vrtných operací. Západní politici se vyhýbají uvalení komplexních sankcí na služby pro těžbu v Rusku kvůli obavám, že by to omezilo vývoz a způsobilo prudký růst světových cen ropy.

Šándor: Je to ruský bordel. Za zlomenou pýchu Ukrajinci tvrdě zaplatí Leaders Rusové Ukrajince ze svého území jistě brzo vytlačí, tvrdí Andor Šándor, brigádní generál a bývalý vysoký pracovník bezpečnostních složek. „Rusové nasadí vše, co je možné, aby Ukrajince ze svého území dostali,“ říká Šándor. Dříve či později se jim to podaří. Nyní seskupují armádu, která podle Šándora klidně rozstřílí každou obsazenou ruskou vesnici. Zlomená pýcha je prý silnější než obava z materiálních nebo lidských škod. Vojensky řečeno. Dalibor Martínek Přečíst článek

V květnu představitel amerického ministerstva zahraničí uvedl, že SLB „dosud“ sankce neporušila a jasně chápe, kde jsou mantinely.

Některé zboží, které SLB do Ruska dovezla, patří do kategorií, které by mohly podléhat kontrolám, pokud by se vyvážely z EU do země. Nejdražší položky v této kategorii jsou v dokumentech popsány jako elektrická kabeláž a chemikálie. Zboží ale pochází ze zemí, kde se tyto kontroly neuplatňují. Většina dovozu SLB pocházelo v Číny, až za 13 milionů dolarů. Zboží za tři miliony pocházelo z Indie.

Podle ruských účetních standardů vzrostly loni výnosy hlavní ruské dceřiné společnosti SLB o 527 milionů rublů (135,9 milionu korun) na 27,3 miliardy rublů. Firma dodává zařízení některým z největších ruských ropných firem, včetně Lukoilu. V prosinci podepsala smlouvu s ruským a plynárenským institutem, že pomůže vytvořit modely ložisek ropy a plynu, které mohou být použity pro rozvoj projektů. V Rusku také stále nabírá zaměstnance, dodal FT.