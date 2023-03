Plynu je dost, Česko zvládlo zimu, pochlubil se ministr Síkela

Česko z energetického hlediska zvládlo zimu, hlavní roli přitom hrálo snížení spotřeby plynu. Zásobníky jsou nyní naplněné více než z poloviny, asi třikrát víc než loni touto dobou. Při zopakování loňské spotřeby budou na příští zimu opět plné, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Zdůraznil také, že od začátku roku do Česka nepřitekl žádný zemní plyn z Ruska.

„Nikdo z nás si nedovedl představit, že na konci zimy bude situace s plynem tak dobrá,” řekl Síkela. České zásobníky jsou podle něj vzhledem k ročnímu období rekordě naplněné, cena plynu zhruba o třetinu nižší než loni ve stejnou dobu. „Jsme v optimistické situaci v přípravě na další zimu,” dodal.

video AKTUALIZOVÁNO: ČEZ hlásí rekordní zisk, loni kvůli válce vydělal přes 80 miliard Zprávy z firem Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun. Výsledky hospodaření za rok 2022 okomentuje nejvyšší vedení ČEZ na tiskové konferenci, kterou odvysíláme v 10 hodin. ČTK, obi Přečíst článek

Ministr řekl, že od začátku roku se podařilo snížit spotřebu plynu o 15 procent a že v úsporách je třeba pokračovat. Na úspory energie bude klást důraz i aktualizovaná energetická koncepce, kterou Síkela v nejbližších týdnech předloží vládě. Kromě toho se koncepce zaměří na komunitní energetiku. Ministr také zdůraznil, že vláda pokračuje v přípravě stavby nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany a prověřuje možnosti stavby dalších jaderných reaktorů.

Loni Češi s plynem hodně šetřili, letos už to tolik neřeší, říká šéf Pražské plynárenské Zprávy z firem Češi postupně přestávají šetřit při spotřebě plynu. Vliv na to má zastropování cen energií. Na Twitteru to v pondělí uvedl předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský. Velký vliv počasí na úsporách potvrdilo také innogy, zvrat v chování zákazníků však dosud nezaznamenalo. ČTK Přečíst článek

Síkela také připomněl, že se Česko za poslední rok dokázalo zbavit závislosti na ruském plynu. Od začátku letošního roku nepřitekl do země žádný ruský zemní plyn. Veškeré dodávky přicházely přes Německo, byl to buď zemní plyn z Norska nebo zkapalněný zemní plyn (LNG) z Belgie a Nizozemska.