Hrozba útoků Izraele na Írán zdražuje ropu. Čeští motoristé ale mohou být dál v klidu

Cena severomořské ropy ve středu na světových trzích poskočila, až o takřka dvě procenta, na více než 66,60 dolaru za barel. Důvodem je zpráva televize CNN, že Izrael plánuje možný útok na jaderná zařízení v Íránu.

Plány Izraele na letecké údery na íránská ropná zařízení nejsou ničím novým. Izrael je spřádal už minulý měsíc, kdy k nim chtěl získat souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. S tím, že by je zahájil tento měsíc, tedy v květnu. Trump však na údery nekývnul. Od dubna totiž Američané s íránskou stranou vedou nepřímá vyjednávání o možné nové jaderné dohodě Washingtonu a Teheránu.

Údery si nepřeje ani Saúdská Arábie, jež se obává širšího blízkovýchodního konfliktu, který by mohly vyvolat. Rijád se i proto snaží si Trumpa naklonit iniciováním zvýšení těžby v rámci uskupení OPEC+, které tlačí cenu ropy dolů – po čemž Trump opakovaně volá.

Možnou novou jadernou dohodu s USA ale Írán včera zatím dosud nejdůrazněji odmítl. A to totiž přímo ústy svého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Ten se nechal slyšet, že vyjednávání se Spojenými státy pravděpodobně nepovedou k dohodě, přičemž požadavky Trumpovy administrativy označil za „urážlivé“.

Dobrá zpráva pro řidiče. Zlevňování pohonných hmot v Česku neustává Názory Zlevňování pohonných hmot v Česku neustává, ceny benzinu i nafty dál klesly i v uplynulém týdnu a zůstávají nejnižší za několik let. Nejprodávanější benzin Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 33,71 koruny, před týdnem byl o 26 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 43 haléřů na litru, v průměru nyní stojí 32,24 koruny za litr. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Krach jednání mezi Washingtonem a Teheránem by znamenal, že Trump nepochodí ani ve své snaze stabilizovat vztah právě s Íránem. Poté, co zatím selhávají jeho pokusy vyřešit další konflikty, válku na Ukrajině či stále napjatou situaci v Gaze.

Zmíněná zpráva CNN, jež se opírá o informace nejmenovaných amerických zpravodajců, tak může představovat reakci právě na včerejší Chameneího slova – o snahu udržet Teherán u vyjednávacího stolu.

Chameneího příkré odmítnutí jaderné dohody je totiž poměrně překvapivé. Jeho vrchní poradce Alí Šamchání – poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti – totiž minulý týden prohlásil, že Teherán je připraven s Trumpem jadernou dohodu uzavřít, a to výměnou za okamžité zrušení ekonomických sankcí. Írán by se podle Šamcháního zavázal, že nikdy nebude usilovat o jadernou zbraň a že se zbaví svých zásob vysoce obohaceného uranu, který je možné k její výrobě použít.

Lukáš Kovanda: Česko v projektu století vsadilo na špatného koně Názory Češi se s Jihokorejci přepočítali. Za pár měsíců je pryč všechno, co mělo být zásadní výhodou výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Dukovany Jihokorejci. Ti se stahují z Evropy a ojedinělý projekt dává českému průmyslu jen malou šanci na uplatnění. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Kámen úrazu tak tkví v tom, že Spojené státy žádají Írán, aby zastavil i ty své jaderné aktivity, které Teherán označuje za plně civilní, související s provozem jeho jaderné energetiky, zejména jaderné elektrárny v Búšehru. Írán však zjevně hodlá v jaderném programu, jejž označuje za civilní, pokračovat dále.

Trump přitom ve svém prvním funkčním období, roku 2018, shodil ze stolu tehdy tři roky starou dohodu s Íránem, která Teheránu umožňovala uran sice obohacovat, ale za striktních omezení stran rozsahu takového obohacování. Načež na Írán uvalil těžké sankce, spočívající zejména v zákazu vývozu ropy.

Čeští motoristé jsou v klidu

Zmíněné zdražení ropy, k němuž došlo v reakci na uvedenou zprávu CNN, však není výrazné. Čeští řidiči se tak zatím nemusí obávat jakkoli výraznějšího růstu cen pohonných hmot. Naopak, stále platí, že nadcházející letní motoristická sezóna by mohla být nejlevnější v historii. Za průměrnou čistou měsíční mzdu by totiž mělo být možné letos o prázdninách pořídit zhruba 1125 litrů pohonných hmot. To je více než kdykoli v minulosti.

Lukáš Kovanda: Trump je jako covid. Taky zlevňuje benzín Názory Pohonné hmoty v Česku v předvelikonočním období výrazně zlevnily. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o 59 haléřů na 34,32 koruny za litr. Naposledy byl levnější počátkem října 2021, tedy před třemi a půl lety. O 76 haléřů na litru zlevnila za poslední týden nafta. Za litr dieselu teď řidiči dají průměrně 33,24 koruny, což je nejnižší cena od předloňského července. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pro srovnání, například v létě 2019 se za tehdejší průměrnou čistou mzdu dalo pořídit zhruba 798 litrů pohonných hmot. Před deseti lety, v létě 2015, pak přibližně 629 litrů. V létě roku 2005 pak 525 litrů, o deset let dříve, roku 1995, pak 416 litrů a konečně roku 1985 jen nějakých 410 litrů, i když tehdy průměrná cena pohonných hmot (benzínů Super a Speciál a motorové nafty) činila jen 6,20 Kčs za litr.

Přitom, navíc, letošní vyhlížené nejlevnější motoristické léto historie nepředpokládá dohodu mezi USA a Íránem. Pokud by k ní došlo, zlevnila by ropa potenciálně až do blízkosti 40 dolarů za barel, plyne z dnešní prognózy agentury Bloomberg. Írán by totiž mohl navýšit svůj export ropy na světové trhy o zhruba 2,5 milionu barelů denně. V Česku by se v případě uzavření americko-íránské dohody průměrná cena nafty – a zřejmě i benzínu Natural 95 – dostala pod psychologickou úroveň 30 korun za litr.