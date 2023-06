Kam zamíří americké akcie? Přední stratégové z Goldman Sachs a Morgan Stanley se neshodnou

Stratégové z předních investičních bank na Wall Street se neshodnou na dalším vývoji na trzích. A to je pouze jedním ze znamení této mimořádně nejisté doby, píše ve svém komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Hlavní akcioví stratégové pro USA v investičních bankách Goldman Sachs – David Kostin a Morgan Stanley – Mike Wilson jsou v ostrém kontrastu, co se týče odhadu dalšího vývoje na amerických akciových trzích. Akciový index S&P 500 minulý týden vstoupil do býčího trhu (definován jako alespoň 20procentní růst po propadech) a intenzivní akciová rally s sebou strhává i některé medvědy. Ovšem největší medvěd na Wall Street – Mike Wilson se nenechává svést zelenou vlnou a pořád hledí na trhy skepticky. Jeho protějšek David Kostin je naopak mezi nejoptimističtějšími na Wall Street, a navíc nově zvedl cílovou hodnotu pro index S&P 500 v závěru roku na 4 500 bodů z původních 4 000.

Pohled Davida Kostina

Goldman Sachs se v průběhu roku citelně přiklání k optimistické variantě dalšího vývoje ekonomiky a finančních trhů. Většina letošního růstu na amerických akciových trzích byla tažena pouze sedmi technologickými tituly. Zbylá část indexu rostla tempem pouze středních jednotek procent od počátku roku. David Kostin ovšem právě v tom vidí potenciál pro další růst s tím, jak těchto 493 společností začne uzavírat růstovou mezeru s technologickými lídry. To Kostinův tým opodstatňuje historickými daty od roku 1980, kdy v obdobných situacích následoval růst ostatních titulů a potažmo celkového indexu.

Investiční banka Goldman Sachs také letos očekává tzv. „hladké přistání“ ve Spojených státech bez většího růstu nezaměstnanosti a jen nepatrným ekonomickým růstem.

Pohled Mika Wilsona

Wilson je toho názoru, že medvědí trh na americkém akciovém trhu ještě neskončil, a to i přes 20procentní růst od počátku roku. Situaci přirovnává k období za 2. světové války, kdy akciové trhy po počáteční obnově z medvědího trhu v roce 1948, později dosáhly na své nové dno v polovině 1949. Situace je prý srovnatelná značnou akumulací úspor spotřebitelů, které byly následně vypuštěny do oběhu v ekonomice s problematickými dodavatelskými řetězci. Hlavním argumentem pro horší projekci budoucích valuací je podle něj výraznější korekce v ziscích amerických společností, která se má teprve odehrát. Stratég předpovídá pád zisků na úrovni indexu o 16 procent, podobně jako v průběhu předešlých recesí v posledních zhruba 70 letech. To by podle něj odpovídalo pádu indexu S&P 500 na úroveň 3 600 bodů.

Cílování indexu na konci roku nechává beze změny na 3 900 bodech. Ovšem Wilson i přes svoje pesimistické předpovědi vidí světlo na konci tunelu a v dalších letech předpovídá ostrou obnovu v ziscích společností a potažmo růst na akciových trzích. K současným událostem uvádí, že pokud se nyní trhy dočkají přerušení ve zvedání úrokových sazeb, tak může dojít ironicky k ukončení optimismu na trzích ve světle zhoršující se likvidity. Wilson se v loňském průzkumu Institutional Investor umístil na 1. místě poté, co správně předpověděl výprodej akcií, ale jeho prognóza dalšího poklesu v roce 2023 se zatím ukázala jako chybná.

Komentář Timura Barotova

Situace na trhu je mimořádně nejistá a prognózovat budoucnost v takových podmínkách je velmi obtížné, připomíná analytik BHS Timur Barotov. Historická data jsou smíšená a lze podle něj sestrojit argument jak pro propad akciových trhů, tak i pro jejich růst. Profesionální správci fondů a individuální investoři se také neshodnou na dalším vývoji. V takové situaci by mi dával smysl vývoj „do strany“ v určitém hodnotovém pásmu, a to v závislosti na tržním sentimentu, říká Barotov.

Likvidita letos (dosud) hrála do karet investorům – americká vláda do oběhu vypustila více než 350 miliard dolarů a Fed ve snaze podpořit banky v březnu neutralizoval veškeré účinky kvantitativního utahování od počátku roku, připomíná Barotov. Situace se ale nyní může otáčet proti investorům. Fed bude pravděpodobně pokračovat v kvantitativním utahování a americká vláda během června bude muset načerpat zhruba 400 miliard dolarů a do září to může být až 1,2 bilionů dolarů, podle odhadů analytiků z Wall Street.

Prosazení dluhového stropu tak může vést ke zhoršenému vývoji na trzích. Ovšem existuje naděje, pokud většinu nově emitovaných vládních pokladničních poukázek a dluhopisů odkoupí fondy, které se nyní účastní programu reverzních repo operací. Na tomto trhu je v současnosti více než dva biliony dolarů. Zda se tyto fondy rozhodnou nahradit reverzní repo operace pokladničními poukázkami bude silně záviset na očekávaném vývoji úrokových sazeb Fedu, uzavírá Barotov.

