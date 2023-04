Týden tradera: První kvartál skončil. A zámořské akcie jsou opět v zelených číslech

První kvartál tohoto roku je u konce a americké akcie se opět obchodují v zelených číslech. Index S&P 500 tento týden hladce překonal psychologickou hranice 4000 bodů, navzdory veškerým obavám z bankovní krize v USA ale i Evropě.

Levné peníze stále vládnou finančnímu světu a býci toho náležitě využili. Akciové trhy pozitivně reagovaly na nárůst bilance Fedu. Ten v rámci uklidnění situace na finančních trzích (pád menších bank a krize kolem Credit Suisse) přišel s masivním pumpováním likvidity do systému. Bilance americké centrální banky tak navýšila svůj objem o stovky miliard za pouhých pár týdnů.

Fakticky se tedy jedná o další vlnu kvantitativního uvolňování, tedy tištění peněz skrze nákup dluhopisů, zejména pak vládních obligací. Hlavní index S&P 500 za této situace hladce překročil magickou hranici 4000 bodů.

Za celé první čtvrtletí index S&P 500 stoupl o sedm procent, v pátek zavřel na na 4109,31 bodu. Technologický Nasdaq si za celé čtvrtletí připsal dokonce 16,8 procenta. Zaznamenal tak nejvýraznější čtvrtletní nárůst od poloviny roku 2020. Dow Jonesův index za první čtvrtletí vzrostl pouze o 0,4 procenta.

Lečba regulací

V reakci na bankovní krizi z minulých týdnů bude americká vláda přicházet s regulací pro menší banky. Bidenova administrativa by ráda zavedla přísnější kapitálová pravidla pro toto odvětví. To už tady ostatně mnohokrát bylo, ale například Credit Suisse v Evropě to nijak nezachránilo.

Možná by bohatě stačilo, kdyby politici méně rozhazovali veřejné prostředky a centrální banky pak nebyly v pokušení „monetizovat“ vládní dluhy nákupem dluhopisů a v případě prudké inflace reagovat až přílišným utažením měnové politiky. Myslím, že regulovat už tak vysoce přeregulovaný bankovní sektor, nemusí přinést žádné ovoce.

Společnost Micron oznámila ztrátu 1,91 dolaru na akcii při tržbách 3,69 miliardy dolarů. Analytici přitom očekávali ztrátu 0,66 dolaru na akcii při tržbách 3,74 miliardy dolarů. Výsledky tedy byly slabší, ale podstatný je zlepšující výhled na trhu s polovodiči. Dno cyklu už totiž nemusí být daleko. Není tak vyloučený opětovný nárůst akcií výrobců čipů.

Varování pro Fialu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nepřinesla zrovna ty nejlepší zprávy pro domácí ekonomiku. A to minimálně z pohledu inflačních očekávání a rozpočtové konsolidace. Prognóza OECD vidí letošní inflaci na úrovni kolem 13 procent, což by ukazovalo na stále příliš nízké sazby ČNB. V příštím roce by pak mělo přijít výraznější ekonomické oživení.

Zpráva OECD rovněž vybízí vládu Petra Fialy k výraznější rozpočtové konsolidaci. Nezbývá než souhlasit. Jednou z cest by mohlo být zastropování rozpočtových kapitol, a to minimálně do dalších voleb. Ve finále by toto rozhodnutí dost možná udělalo víc než tolik diskutovaný fiskální balíček ministra Stanjury.

