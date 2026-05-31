Jedno finále, dva účty. Budapešť vydělala miliardu, Paříž po oslavách sčítá škody
Fotbalový svátek ukázal i odvrácenou stranu velkých sportovních akcí. Pořadatelská Budapešť počítá zisky z turismu, zatímco domovské město vítězného PSG řeší následky výtržností radikálních fanoušků.
Zatímco maďarská metropole má finanční žně, francouzské hlavní město sčítá škody. Finálový duel Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Arsenalem totiž ukázal i odvrácenou stranu fotbalového svátku. Budapešť jako hostitelské město díky příjezdu desítek tisíc fanoušků vydělala přes 50 milionů eur (asi 1,25 miliardy korun). Naopak Paříž, domov čerstvých evropských šampionů, po divoké noci plné výtržností počítá ztráty v řádu stovek tisíc eur.
Budapešť slaví finanční žně
Budapešťská Puskás Aréna včera večer zažila fotbalovou euforii, ze které těží i tamní ekonomika. Hotely, penziony i krátkodobé pronájmy byly v maďarském hlavním městě často beznadějně vyprodané, přičemž ceny ubytování stouply o více než 150 procent. Mimořádné tržby hlásí restaurace, bary i oficiální fanouškovské zóny. Nápor turistů výrazně pocítilo také budapešťské letiště a městská hromadná doprava.
Paříž počítá škody
Zcela opačný scénář se ale v noci na dnešek odehrál v ulicích Paříže. Oslavy triumfu PSG se v metropoli nad Seinou v podání radikálních příznivců změnily v pouliční potyčky s policií. Francouzské ministerstvo vnitra sice do ulic nasadilo masivní sílu osmi tisíc policistů, i tak ale bezpečnostní složky musely v pařížském regionu zadržet 235 lidí.
Výtržnosti na Champs-Élysées
Největší střety se odehrály na proslulé třídě Champs-Élysées a v okolí stadionu Parc des Princes. Výtržníci zapalovali odpadkové koše, pyrotechnikou poškodili desítky automobilů a v blízkosti stadionu zdemolovali komerční provozovny. Finanční ztráty utrpěl i pařížský dopravní podnik RATP, který musel z bezpečnostních důvodů předčasně uzavřít několik stanic metra a zcela zastavit vybrané autobusové a tramvajové linky. Místní obchodníci navíc doplatili na ušlý zisk, jelikož kvůli obavám z rabování zavřeli své provozovny už v sobotu odpoledne.
Paradox sportovního byznysu
Letošní finále Ligy mistrů zřetelně ilustruje moderní paradox sportovního byznysu: zatímco pořadatelské město inkasuje čisté zisky z turismu, domovské město vítězného klubu nese materiální i bezpečnostní rizika spojená s radikalizací fotbalových ultras.