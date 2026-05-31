Jedno finále, dva účty. Budapešť vydělala miliardu, Paříž po oslavách sčítá škody

Lukáš Kovanda
Fotbalový svátek ukázal i odvrácenou stranu velkých sportovních akcí. Pořadatelská Budapešť počítá zisky z turismu, zatímco domovské město vítězného PSG řeší následky výtržností radikálních fanoušků.

Zatímco maďarská metropole má finanční žně, francouzské hlavní město sčítá škody. Finálový duel Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Arsenalem totiž ukázal i odvrácenou stranu fotbalového svátku. Budapešť jako hostitelské město díky příjezdu desítek tisíc fanoušků vydělala přes 50 milionů eur (asi 1,25 miliardy korun). Naopak Paříž, domov čerstvých evropských šampionů, po divoké noci plné výtržností počítá ztráty v řádu stovek tisíc eur.

Budapešť slaví finanční žně

Budapešťská Puskás Aréna včera večer zažila fotbalovou euforii, ze které těží i tamní ekonomika. Hotely, penziony i krátkodobé pronájmy byly v maďarském hlavním městě často beznadějně vyprodané, přičemž ceny ubytování stouply o více než 150 procent. Mimořádné tržby hlásí restaurace, bary i oficiální fanouškovské zóny. Nápor turistů výrazně pocítilo také budapešťské letiště a městská hromadná doprava.

Paříž počítá škody

Zcela opačný scénář se ale v noci na dnešek odehrál v ulicích Paříže. Oslavy triumfu PSG se v metropoli nad Seinou v podání radikálních příznivců změnily v pouliční potyčky s policií. Francouzské ministerstvo vnitra sice do ulic nasadilo masivní sílu osmi tisíc policistů, i tak ale bezpečnostní složky musely v pařížském regionu zadržet 235 lidí.

Výtržnosti na Champs-Élysées

Největší střety se odehrály na proslulé třídě Champs-Élysées a v okolí stadionu Parc des Princes. Výtržníci zapalovali odpadkové koše, pyrotechnikou poškodili desítky automobilů a v blízkosti stadionu zdemolovali komerční provozovny. Finanční ztráty utrpěl i pařížský dopravní podnik RATP, který musel z bezpečnostních důvodů předčasně uzavřít několik stanic metra a zcela zastavit vybrané autobusové a tramvajové linky. Místní obchodníci navíc doplatili na ušlý zisk, jelikož kvůli obavám z rabování zavřeli své provozovny už v sobotu odpoledne.

Paradox sportovního byznysu

Letošní finále Ligy mistrů zřetelně ilustruje moderní paradox sportovního byznysu: zatímco pořadatelské město inkasuje čisté zisky z turismu, domovské město vítězného klubu nese materiální i bezpečnostní rizika spojená s radikalizací fotbalových ultras.

Devadesátky jsou zpět díky AI. Nokia, Dell či Micron raketově rostou

Micron patří mezi letité firmy, které prožívají akciovou jízdu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.

Raketový růst akcií firem působící v sektoru umělé inteligence má překvapivý rozměr. Na výsluní se vracejí i firmy, které uspěly v první fázi digitální revoluce v devadesátých letech. Díky podílu na budování AI infrastruktury se tak daří růst akciím firem, jako jsou Dell, Nokia či Lenovo, upozorňuje agentura Bloomberg.

AI rally

Staré technologické akcie v nové AI vlně

Vývoj akcií Dell, Nokia, Cisco, Intel, Texas Instruments a Micron.

 
Graf sleduje procentuální změnu cen akcií ve zvoleném období. Rozsah lze upravit přímo v ovládání grafu.
Zdroj grafu: TradingView. Data mohou být zpožděná a nepředstavují investiční doporučení.

„Kromě nich patří mezi hvězdy z dob internetového boomu, které letos opět zazářily, také Micron Technology, Intel Corp., Texas Instruments a Cisco Systems. Celkově vzrostla hodnota těchto sedmi akcií v roce 2026 v průměru o 158 procent, čímž se jejich celková tržní hodnota zvýšila o 1,7 bilionu dolarů,“ vypočítává agentura.

Podle Yana Tawa Boona ze společnosti Neuberger Berman firmy vydělávají zejména na tom, že výdaje na rozvoj „nudné infrastruktury“ byly v posledních letech značně zanedbané a aktuálně se ukazuje nedostatek, jemuž celý digitální ekosystém čelí kvůli ohromnému náporu ze strany AI modelů. „Proto nyní poptávka po těchto komponentech, procesorech či datových úložištích masivně roste,“ připomíná pro Bloomberg Boon.

Co stojí za úspěchem?

Ačkoli růst akcií tradičních firem má společného jmenovatele, za konkrétními úspěchy jsou trochu jiné důvody. Nokii se například vydařila sázka na optické sítě v podobě akvizice americké společnosti Infinera. Lenovu a Dellu rostou tržby za koncová zařízení a Dellu se podařilo natolik navýšit tržby za prodej AI serverů, díky čemuž jeho akcie v pátek posílily o 33 procent, tedy nejvíc za jediný den v historii firmy.

Cisco se stává jedním z klíčových budovatelů AI infrastruktury, čemuž odpovídají investice v řádu desítek miliard dolarů do datových center v USA. Intel a Texas Instrument se pak vracejí na výsluní díky své schopnosti vyvíjet a vyrábět čipy. Totéž pak platí také pro Micron Technologies, 50 let starou firmu, jež se před několika dny zařadila mezi firmy s bilionovou tržní kapitalizací.

Babiš si dál vodí Pavla. A blíží se nové volby

Babiš si dál vodí Pavla. A blíží se nové volby
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Opozice už prakticky rezignovala na souboje s vládou. Po půl roce Babišova vládnutí jsou hranice nakresleny. V ODS nebo u Starostů zjistili, že sice mohou dlouze mluvit u sněmovního pultíku, ale kormidlo neposunou ani o milimetr. Pozornost obracejí ke komunálním volbám.

Opozici se v poslední době, očekávaně, nepovedlo zabránit změně zákonů o státním rozpočtu. Babiš bude moci utrácet kolik chce a za co chce. Bez kontroly, bez revize. Na štvavé setkání Sněmovny kolem sjezdu sudetských Němců v Brně opoziční poslanci demonstrativně ani nepřišli. Věděli, že by byli po nechutných výlevech Ševčíka a spol. přehlasováni.

Tři vládní strany to nyní ve vrcholné politice s posměšným úšklebkem ve tváři válcují jako tank. Macinka vyhrožuje prezidentovi, že možná ani 8. června se o jeho účasti na summitu NATO v Ankaře nerozhodne. Pěkně si Babišova parta nyní Pavla vodí. Prezident má sice připravenou kompetenční žalobu, ale dosud možná nepochopil, že v tomto upoceném sporu dvou vrcholných politiků, novém českém stylu, bude navždy loserem. Babiš, kterého si národ žádá, ve svých sedmdesáti letech neopustí styl „silnějšího psa“. Prezident to ještě bude zkoušet, nyní ho vláda dostrkala do pozice maturanta na čekačce.

Ze Sněmovny do kampaně

Zpět do Sněmovny. Jelikož jsou karty rozdané, a účastníci už to pochopili, začali obracet pozornost k podzimním komunálním volbám. Ve Sněmovně už neuvidíme ideový souboj dvou pohledů na svět. Ostatně, Babiše ideje zdržují od vládnutí. Uvidíme novou předvolební kampaň. Přece jenom, Praha s rozpočtem přes 110 miliard korun není drobeček k přehlédnutí.

Bydlení jako hlavní pražské téma

Už to začalo. Koncem týdne se ve Sněmovně schvalovala novela zákona o podpoře bydlení. „Vláda chce zlikvidovat dostupné bydlení,“ řekl mimo jiné předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dalo by se glosovat, no, že toho bydlení za Hřibova primátorování tolik vzniklo. „K vyřešení problematiky bydlení nemáme jít jenom cestou větší a větší regulace,“ uvedl šéf ODS Martin Kupka. Zatím slabý kalibr, co dál? Bydlení bude evidentně ústřední pražské téma.

Zpráva ze záhrobí. Komunisté mají nového předsedu, jistého Romana Louna. Ten po ovládnutí strany prohlásil, že by se chtěl sejít se zástupci většiny levicových a vlasteneckých stran, tak aby na podzim ve volbách uspěli. Silné spojení levice a vlastenců funguje, uvedl. Se Sovětským svazem na věčné časy.

