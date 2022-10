Jana Havligerová: Koalice Spolu se lekla efektu studených radiátorů

Vládní koalice Spolu do prezidentské volby vlastního kandidáta nepostaví. V prvním kole dokonce ani nehodlá doporučit voličům, kterému z uchazečů o funkci hlavy státu by měli dát svůj hlas. Favority má ale hned tři. V abecedním pořadí - senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla.

Informační kampaň před volbou spustí. Ačkoliv to nebylo výslovně řečeno, zaměří ji proti kandidátům SPD a ANO, zvláště bude-li nominantem nejsilnějšího opozičního hnutí Andrej Babiš. „Naším cílem a odpovědností jako nejsilnějšího uskupení zůstává zabránit vstupu populistických a extremistických sil do funkce prezidenta republiky“. Tak pravil premiér, předseda ODS Petr Fiala. S tím, že v zájmu demokracie a stability koalice upozadila osobní nebo stranické ambice.

Jak ta uhlazená slova číst? Především ani ODS, ani lidovci natož potom TOP09 nemá ve svých řadách osobnost, která by v prezidentské volbě měla šanci uspět.

Navíc, a to je důležitý rozhodovací moment, vládní politici si spočítali, že v době vrcholící prezidentské kampaně silně zapůsobí, říkejme tomu třeba efekt studených radiátorů. První kolo prezidentské volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. V době, kdy na domácnosti, školy, nemocnice, a sociální služby, a také na průmyslové podniky naplno dolehne energetická krize a inflace.

To by mělo na šanci prezidentského kandidáta z řad vládní koalice devastující vliv. Pro druhé kolo volby, tvrdí Fiala, už ODS, lidovci a TOP09 jasně vyjádří podporu některému z uchazečů, a to i kdyby se ve druhém kole ocitli dva kandidáti z trojice Fischer, Nerudová, Pavel.

Teď už jen zbývá, aby definitivní slovo k prezidentské volbě řekl také Babiš. Termín kdy tak učiní, neustále mění, přihlášku do soutěže o Hrad, ale musí borci podat nejpozději počátkem listopadu.

Zatím se šéf hnutí ANO vládním politikům a vlastně i voličům jenom vysmívá. Do prezidentské kampaně se ale samozřejmě, tak či onak zapojí. Spršku pomluv vyslal na osobnosti jmenované Fialou okamžitě po premiérovu oznámení. Čeká nás špinavá kampaň, hlavní bude nenechat se otrávit. Mít na Hradě Babiše nebo některého z jeho poskoků by byl velký úpadek politické kultury, Nebo jinak - přímo projev politické slepoty.

