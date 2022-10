Dalibor Martínek: Tanec kolem pražského magistrátu. Napínavý příběh zakázané lásky mezi ODS a ANO

Výsledky prvních jednání kolem nového složení pražské rady jasně ukazují, že vše směřuje ke spojení ODS a ANO. Z hlediska matematiky by to dávalo smysl, devatenáct a čtrnáct zastupitelů, to je v 65tičlenném zastupitelstvu většina s číslem 33. Je to většina o jediný hlas. Což nevypadá jako příliš pevná většina. Nicméně, když vládu, v tomto případě nad Prahou, vytvoří místo pěti stran jenom dvě, mohlo by to být pevnější.

Současné vedení města v čele s pirátem Hřibem patrně nerozumí matematice, klade ODS požadavky. Možná nerozumí ani diplomacii. Do diplomacie se Hřib svou podporu Tchaj-wanu zapojil. Nic proti tomu. Nicméně jinak byl v Praze neviditelný. Novinářů se bál, nechal Pražanům proti jejich vůli všude kreslit cyklistické pruhy, a je těžké si vzpomenout, co důležitého či zajímavého tento rodák od Zlína pro Pražany udělal.

Vždy, když veřejně mluví, a ne že by to bylo nějak často, člověk se bojí, zda svým toporným způsobem neřekne nějakou pitominu. V tom se moc neliší od své předchůdkyně Adriany Krnáčové.

Čižinského aktivistické hnutí Praha Sobě je s jedenácti mandáty až na čtvrtém místě. Další kreslič cyklo pruhů. Jazýčkem na vahách může být absurdně Hlaváčkovo STAN, které i po kauze Hlubuček s pěti mandáty proklouzlo do zastupitelstva.

Bez ODS se to však evidentně neobejde. A všichni věřme, že je to již jiná strana, než jaká v Praze dvacet let vládla. Osobně tomu moc nevěřím. Ale o mě nejde. Bohuslav Svoboda, který již primátorem tři roky byl, evidentně touží spojit se s ANO. Ví, jak se dělá moc. Vítězství v Praze je pro něj i jistá satisfakce za trestní stíhání kvůli opencard. Které, po pravdě, bylo trochu pofidérní. Nicméně faktem je, že s ODS je spojeno až příliš mnoho kauz.

Je zřejmé, že Svoboda nemá nadšení spojovat se s aktivisty, z kterých čiší, že by kolem každého návrhu dělali problémy. Nicméně má smůlu, že na těchto nadšeneckých stranách stojí Fialova vláda. Rodící se pražské lásce tím stojí v cestě těžko překonatelná překážka. Bude to složitý oříšek pro píáristy obou vítězných stran. Určitě už přemýšlejí o větičkách o „programovém průniku“.

Ale, a to je klíčové, bude záležet na pokynech z nejvyššího velení ODS. Zda takové spojení v největším českém městě dopustí. Fiala by z toho rozhodně nebyl nadšený. Naopak Babiš ano. Zdá se, že ani porozumění při vyjednávání, ani „průnik“ programů, nebudou stačit. Téhle lásce (k moci) štěstí nebude přát.

