Analytik Gavor: Vláda by měla drahou elektřinu víc kompenzovat, v tom patří na chvost Evropy

Stát příliš otálí s řešením drahých energií pro domácnosti. Všechny nestandardní řešení jako nízký tarif, sektorová daň či odchod z Lipské burzy nedávají smysl, jsou složitá a pomalá, říká expert na energetiku Jiří Gavor, výkonný šéf Asociace nezávislých dodavatelů energií a řídící člen poradenské skupiny ENA. Jediným dobrým řešením by podle něj v současné době byla plošná pomoc.

Máme tu takovou situaci, že ČEZ má rekordní zisky, zatímco domácnosti rekordní faktury. Co se s tím stavem dá dělat?

Nejefektivnějším řešením by bylo zjednodušit cestu, která se nyní klopýtavě hledá, to znamená přímá pomoc státu spotřebitelům. Všechny další cesty jsou dost nestandardní. Například s případným stanovením maximálních cen se pojí otázka, jak kompenzovat ušlý zisk obchodníkům nebo výrobcům. Je to věc, která narušuje normální fungování trhu. Je mi líto, že se kolem pomoci spotřebitelům tak dlouho přešlapuje. I nedávné diskuse kolem úsporného tarifu to jenom dokazují.

Současná vláda je odpůrcem plošných podpor, má pouze podporu bydlení pro chudší domácnosti. Je to správná cesta?

V určité míře je plošné opatření užitečné. A to tím, že je administrativně nenáročné a rychlé. Klasický příklad odpuštění příspěvku na obnovitelné zdroje. Velice jednoduché a účinné řešení. Je mi líto, že protože s tímto návrhem přišla současná opozice, tak současná vláda se jej dlouho zdráhala přijmout. Tato forma je výhodná i tím, že není cílená jenom na obyvatelstvo, ale pomáhá i podnikům. Cílená podpora by byla dobrá, ale střetáváme se s náročností na rychlost a jednoduchost. Státní aparát není připraven, aby rychle vytřídil postižené lidi.

Chápu to správně, že jste pro nějakou plošnou částku pro všechny?

Myslím, že v současné situaci státu nic jiného nezbývá. Digitalizace státu není na takové úrovni, aby vygenerovala postižené lidi a pomoc jim poskytla bez nutnosti žádostí. Když toto není možné, naskýtá se už jen plošná podpora. Ostatně, co vláda zatím na podporu vyčlenila, 66 miliard korun a ještě rozložených do dvou let, to se nedá nazvat ve srovnáním se zahraničím jako bezuzdné rozhazování státních peněz. V Evropě z tohoto pohledu patříme k vysloveně minimalistickým státům.

Co říkáte na myšlenku sektorové daně na energetiku?

Tyto příjmy by šly státu a je otázka, jak by s nimi v rámci rozpočtu naložil. Ostatně, vláda to chce spíše nazývat jako zdanění nadměrných zisků. Nejvíc hovoří o ČEZ, ale vzhledem k ČEZ by taková daň byla nejméně efektivní. Vláda v ČEZ drží sedmdesát procent. Nadměrné zisky by si mohla velmi elegantně a legálně odčerpat pomocí mimořádné dividendy.

Zazněla ještě jedna myšlenka, aby byl ČEZ stažený z Lipské burzy, což by údajně mělo srazit cenu elektřiny, kterou prodává. Dalo by se to vůbec uskutečnit?

Dalo, ale provázela by to celá řada nesystémových administrativních kroků. Ale neshledávám v tom žádný smysl. Burza je užitečný nástroj. Když nebude burza nabízející a poptávající se stejně budou muset domluvit. Už i nyní chodí přes devadesát procent obchodů na přímo prostřednictvím brokera. Cena je pouze cenotvorný nástroj. Kdyby nebyla burza, tato cena by se musela administrativně stanovit, ale to bychom se vraceli k plánovanému hospodářství. Burza je obviňována z něčeho, co nepůsobí. Cena je rovnovážná. Odchod z burzy by nic neřešil.

Ve veřejném prostoru zaznívá ještě jeden nápad, a sice zákaz exportu elektřiny…

Ano, to by okamžitě způsobilo změnu stavu mezi nabídkou a poptávkou. Jsme exportním státem, vznikl by přebytek nabídky a cena by klesla. Stali bychom se jakýmsi ostrovem. Možná by to vytvořilo nějaký druhotný systém, kdy by dodavatelé chtěli elektřinu tajně prodávat do ciziny, musel by vzniknout silný dohledový systém. Z pohledu legislativy by to bylo porušení řady směrnic, prakticky by to asi znamenalo vystoupení Česka z Evropské unie. Vnitřní trh je postaven na pohybu zboží. Těžko bychom mohli prodávat do ciziny auta či stroje, ale elektřinu ne.

