Soud se vrací ke kauze Čapí hnízdo. Případ europoslankyně Nagyové začne projednávat v květnu
Pražský městský soud se začátkem května znovu otevře jednu z nejznámějších dotačních kauz posledních let. Tentokrát se zaměří na část případu týkající se europoslankyně Jany Nagyové. Stíhání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je totiž po rozhodnutí Poslanecké sněmovny o jeho nevydání dočasně pozastaveno.
Pražský městský soud začne 4. května projednávat část kauzy Čapí hnízdo, která se týká obžalované europoslankyně Jany Nagyové (ANO). Vyplývá to z údajů v justiční databázi. Soud totiž ve čtvrtek rozhodl o vyloučení části případu k samostatnému řízení, protože u druhého obžalovaného, premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, nyní nelze v trestním stíhání pokračovat.
Důvodem je rozhodnutí Poslanecké sněmovny z minulého týdne, která Babiše nevydala k trestnímu stíhání. Po dobu trvání jeho poslaneckého mandátu tak řízení proti němu nemůže pokračovat. Pokud by Babiš mandát obhájil i v dalších sněmovních volbách, musela by o jeho případném vydání znovu rozhodovat Sněmovna v novém složení.
Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové evropské dotaci určené pro malé a střední podniky, která byla poskytnuta na výstavbu kongresového areálu Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Podle žalobců byl projekt účelově vyčleněn z holdingu Agrofert, aby na dotaci dosáhl.
Městský soud v Praze v minulosti oba obžalované dvakrát nepravomocně osvobodil s tím, že skutek nebyl trestným činem. Osvobozující rozsudky však pokaždé zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí z června loňského roku navíc odvolací soud uložil městskému soudu, aby na základě provedených důkazů obžalované uznal vinnými.
Podle vrchního soudu Babiš i Nagyová naplnili skutkovou podstatu zločinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.
Andrej Babiš obvinění dlouhodobě odmítá a trestní stíhání označuje za účelové a politicky motivované. Otázka imunity se v minulosti řešila také u Nagyové, která ji získala po zvolení do Evropského parlamentu. Europoslankyni však Evropský parlament v dubnu loňského roku imunity zbavil, což umožnilo pokračování trestního řízení. Soud se tak nyní bude zabývat alespoň částí případu.
