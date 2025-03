David Ondráčka: Odvolejte ministra Beka, na funkci nestačí

Prakticky všichni lidi v oblasti školství se shodnou, že ministr Bek je špatný ministr. Resort je v rozkladu, Bek se o nic reálně nesnaží, svou rezignovaností školství už jen škodí. Do toho má skandál, miliónové odměny sám sobě vyplácel ještě v pozici rektora MU v Brně. Proč hnutí STAN tohoto politicky mrtvého koně nevymění, když za ně ani nebude kandidovat do podzimních voleb? Ještě půl roku by mohl být ministr někdo, kdo nenechá školství jen hnít. Stojí to za to.

Současná vláda to chce už jen doklepat do voleb. Důkazem je, že nechává ve funkci ministra školství Beka, který nemá žádnou ambici problémy ve školství řešit. Premiér Fiala není silný lídr, bojí se bouchnout do stolu a evidentně vládu už nijak neřídí. Je to taková politická žehlička. Všechny spory vyžehlí, uhladí, nechá vyhnít. V čele ODS jde na volební porážku a pak jeho politická kariéra smutně skončí. Ale zrovna u školství je velká škoda, že tato vláda promrhala další čtyři roky. Rozklad školství Fiala nevyžehlí.

Rakušan nemá lidi?

Předseda STAN Rakušan je v jiné pozici, snaží se něco ze STAN udělat. Jede kampaň, má šanci posbírat hodně zklamaných voličů Spolu a Pirátů a uhrát slušný výsledek. Proto překvapuje, že nechává v čele důležitého ministerstva někoho, který mu volebně nic nepřináší, vlastně jen negativní body. Rakušan asi nemá moc z čeho vybírat, nemá lidi. Ale i kdyby tam dal nějakého svého dnes nevýrazného poslance, ten se aspoň zviditelní a dostane šanci komunikačně něco předvést. Takhle to udělali i s Vlčkem, který teď je ministr průmyslu a nějak v tom bruslí.

David Ondráčka: Forrest Gump české politiky, Miroslav Jansta byl u všech zásadních věcí Názory Miroslav Jansta, zatčený v kauze korupce v Motole, je takový Forrest Gump české politiky. Byl u všeho zásadního, co se po revoluci v posledních 35 letech v české politice a jejím zákulisí šustlo. David Ondráčka Přečíst článek

Rektorům miliony, školám podfinancování

Skandál s naprosto neadekvátními odměnami rektorů začal na Univerzitě Karlově u rektorky Králíčkové. Je to smutná ukáza arogance řady akademických bafuňářů, kteří mají pocit, že snad mají nějaký nárok na pravidelný podíl odměn vypočtený z rozpočtu celé univerzity. Média se začala zajímat i o ostatní veřejné školy a šla i do minulosti. A ukázalo se, že i současný ministr Bek si v době svého rektorování navrhl miliónové odměny. Absurdní bylo jejich zdůvodnění, že jde o překlenutí návratové fáze do akademického života. V té době byl navíc už i senátor se slušným platem. Taky dostáváte bonusy na překlenutí návratové fáze? I to by mělo už samo o sobě stačit na rezignaci na ministerské křeslo.

Kuchařky a školníky přehodíme nekoncepčně na obce

Převod financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele, tedy obce, je další absolutně nedomyšlený a nepřipravený krok ministra Beka. Po drtivé kritice od úplně všech, Bek posunul účinnost na leden 2026, takže si to vyžere až příští ministr. Nad úpravami financování platů kuchařek, školníků a pomůcek je možné přemýšlet, ale musí to být dobře připravená změna, ne tento chaos.

V této podobě to bude tak, že obce budou platit nejen obslužný personál škol, ale i pomůcky a vzdělávání učitelů. Mnohde na to obce nemají alokované peníze, takže to pokryto nebude. Na placení psychologů, pomůcek nebo doučování teď dostávají podporu z Národního plánu obnovy, ale tyto EU fondy letos na podzim skončí a pak přijde náraz do finanční zdi. Spousty potřebných žáků zůstane bez podpory. Zkomplikuje to podporu znevýhodněným školám a nakonec ještě zvětší už tak velké nerovnosti v kvalitě škol v různých regionech. A Bekovi je to asi jedno.

David Ondráčka: Věznice jsou zastaralé a přeplněné. Ministr Blažek kriticky selhává Názory České vězeňství je v krizové situaci, je to ukázka selhávání státu. Chybí peníze, personál, technika, plnou odpovědnost za to nese Ministerstvo spravedlnosti. Věznice jsou zastaralé a přeplněné, vězni jsou v celách po deseti a více lidech, žádný fešácký kriminál to fakt není. To chce ministr Blažek fakt nechat dojít až do stavu, kdy tam začnou umírat lidi, bude se utíkat nebo dojde k bojům uvnitř věznic? Pak to bude mediální a politické téma? David Ondráčka Přečíst článek

Cermatí přijímačky a ničení budoucnosti dětí

Bek stále jasně drží Cermat a celý ten absurdní systém přijímaček, který ničí potenciál tisíců dětí. Úprava přijímaček na střední školy proběhla jen úplně kosmeticky. To, že můžete poslat přihlášku elektronicky je fajn, ale místa na školách ve velkých městech pořád zoufale chybí. A ministr jen alibisticky říká, že on nemůže dělat nic, že školy mají v gesci kraje. Žádné zásadní investice však neprobíhají, kapacity se nezvyšují, a dalším tisícům dětí se tím kazí život a perspektiva. A třeba v Praze to má na zodpovědnost taky STAN a jeho radní pro školství Klecanda, který neudělal nic pro zvětšení kapacit středních škol, po kterých je poptávka. To je katastrofální selhání.

Rodiče i děti mají prostě mnohem větší zájem o všeobecné obory středních škol, než kolik jich dnes kraje nabízí. Kdyby rodiče nemuseli u podávání přihlášek taktizovat, zájem o gymnázia a lycea bude mít polovina z nich, ale místa pro ně nejsou. A tak děti půjdou na školy, na které nechtějí. Kolik jich asi ztratí motivaci se vzdělávat? Takhle Česko ničí vlastní prosperitu a zabíjí talenty, je to zločin této vládní garnitury.

Ministr údržby

A jen na závěr, Beka nemusí nejen na základních a středních školách. Celý akademický sektor je na něj vysazený úplně extrémně. Nepotkal jsem na univerzitách nikoho, kdo by ho nepovažoval za tragického ministra. O nic se ani v této oblasti nepokouší, jen udržuje chod a problémy se dál nabalují. Argumentů pro okamžitou výměnu tohoto ministra je opravdu spoustu.