David Ondráčka: Ostré finále prezidentské volby

Prezidentská kampaň jede konečně naplno, závěrečné dny budou vyhrocené. Kandidáti už nemají co ztratit, budou útočit a napadat soupeře, píše pro Newstream David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý ředitel české pobočky Transparency International.

Reklama

Babiš zůstane v politice další roky

Babiš ustál soud kolem Čapího hnízda a to znamená, že se ho politicky nezbavíme další roky (bohužel pro tuto zemi). Rozsudek mu nalije novou energii pokračovat. Bude se prezentovat jako nevinný, oběť systému. Ano, tuto trestní kauzu tak soudce zhodnotil, ale je mnoho dalších a vážnějších, které zatím u soudů nejsou. Celý nekonečný proces a délka řízení je reálně těžkou prohrou státních zástupců, Šarocha i Pavla Zemana, kteří nezvládli zpracovat obžalobu.

Babiš teď přejde do protiútoku. Ve finálových debatách bude zase ve varu, šílet, skákat do řeči, divočit. A až postoupí do druhého kola, ty dva týdny pojede ostrou osobní kampaň proti svému soupeři. Neštítí se ničeho. Je v politice protřelý, jeho soupeři nepoměrně méně.

Politolog: Odstoupení Středuly pomůže Babišovi. Kdyby to vzdali Hilšer s Fischerem, Babiš by neměl šanci Prezidentské volby 2023 Jak zamíchá s volebními kartami odstoupení Josefa Středuly a má Andrej Babiš druhé kolo jisté? „Odstoupení Marka Hilšera a Pavla Fischera by výrazně pomohlo jak Danuši Nerudové, tak i generálovi Pavlovi. Zřejmě by to kartami zamíchalo natolik, že by Babiš nemusel postoupit do druhé kola,“ říká politolog Miloš Brunclík z FSV UK v rozhovoru pro Newstream. Petra Jansová Přečíst článek

Ostré druhé kolo

Systém voleb u nás funguje de facto tak, že první kolo jsou vlastně takové primárky dvou společenských táborů (silně rozdělených), a druhé pak rozhoduje, který tábor je zrovna silnější. A roli hraje, který kandidát je dobře připraven, je schopen ustát osobnější ataky, je méně zranitelný. A samozřejmě u mnoha lidí rozhodují emoce, sympatie, pocity.

Uvidíme silnou mobilizaci proti Babišovi (pravděpodobnost, že by nepostoupil dál je podle mě minimální). Bude to celospolečenské, mobilizační. Některá média odhodí nestrannost a podpoří jeho soupeře. Ale Babiš sám vlastní třetinu mediálního trhu, takže to bude poměrně vyrovnané. Hodně důležité budou finálové debaty na Nově a Primě, které budou silně sledované a které mohou pomoci část nerozhodnutých přetáhnout.

Reklama

Ostré volby samozřejmě přispějí k dalšímu dělení země. Ideální by bylo, kdy se hrálo o šanci posunout nás do budoucnosti, společnost uklidňovat a vést civilní prezidenství. To rozhodne jejich výsledek.

Středula vyskočil z padajícího letadla

Středula si dobře přečetl situaci, že má minimální preference, nijak mu nerostou a spíš klesají. Tak to ukončil a hodil na poslední chvíli ručník do ringu. Zachránil se a bude pokračovat jako odborář, politicky myslím skončil. Reálně mířil ke dvěma procentům a potupnému osmému místu z devíti kandidátů a byl by brán jako loser. Takhle ještě stihl udělat gesto a někteří mu to zbaštili i s navijákem. A dokonce ho chválí za státotvornost. Ale je fakt, že každý takový krok hraje ve vyrovnaném finále určitou roli.

Dalibor Martínek: Středula ještě neřekl poslední slovo. Spasí sociální demokracii? Názory Josef Středula si ukradl vítězství ve velké nedělní předvolební debatě pro sebe. Ne přelomovými myšlenkami nebo jedinečným vystupováním či snad preferencemi u diváků. Debatu vyhrál tím, že všechny svým odstoupením z voleb totálně překvapil. Vyrazil dech svým podporovatelům, kterých po pravdě moc nebylo. Ale i svým konkurentům. Odstoupení z prezidentské volby v pondělí osobně potvrdil na ministerstvu vnitra. Dalibor Martínek Přečíst článek

Kampaň jako reality show

Kampaň je čím dál víc mediální a marketingový souboj připomínající soutěž krásy nebo superstar zpěváků. Za svými kandidáty se šikují zájmové vlivové skupiny, marketéři vytváří image, fundraising jede naplno, sociální sítě placeně valí do hlav lidí neskutečné klíny. A samozřejmě celý ten oligarchický casting na hledání vhodných favoritů není úplně sympatické divadlo. Je jasné, že bez velkých peněz, masivní mediální a vlivové podpory nemá nikdo větší šanci, může se maximálně zúčastnit a ztrapnit.

Prezidentská kampaň taky ukazuje, jak ve veřejném prostoru definitivně zmizel stud. Je neuvěřitelné, že někdo mohl brát vážně placené exhibice Janečka nebo Březiny, anebo upocené pokusy dalších egomanů bez jediného politického tématu. A bohužel to nekončí jejich znemožněním (jak by si zasloužili), ale budou to přece ti, co byli ve hře, co se zúčastnili oné reality show.

A poslední poznámku k televizním debatám. V neděli proběhla „superdebata“ ČT, která ji umístila do Národního muzea. Ta vážná a důstojná budova muzea, vykopávky a kosti velryb, to nutně vede k frázím a nudě. A pak bereme, že taková má být i prezidentská role, floskule a minulost. Zkusme prosím příště ty debaty dělat někde civilněji, univerzita nebo nějaký moderní architektonický prostor.