David Ondráčka: Krajina po bitvě. Co bude po prezidentské kampani

Prezidentem se stane Petr Pavel, jsem o tom přesvědčen, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. Poslední týden kampaně ale bude výživný. Ondráčka nabízí několik tezí, co se může dít, až opadne vřava kampaně a rozdivočené emoce. Jak bude vypadat krajina po bitvě.

Babiš v politice zůstane

Kdo doufal, že Babiše z politiky těmito volbami vypadne, tak bude zklamán. Výrazně mu pomohl osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo (byť zatím nepravomocný) a hlavně Babiš vlastně už vyhrál svým nečekaně vysokým výsledkem 1. kola. Potvrdil svou dominantní pozici opozičního lídra, je hlavní oponent Fialovy vlády a bude kritik prezidenta Pavla.

Babiš dostal novou energii a zůstane dál nejvýraznější a brutálně polarizující postavou české politiky. Samozřejmě, že osa Babiš-antiBabiš je absurdní a zakrývá všechny reálné problémy země. Ale pojede se bohužel dál ke škodě české společnosti. A pro mnohé politiky a strany to je ideální a vyhovuje jim to. Hrát tuhle bitvu symbolů, gest a bičovat emoce na sítích, naučit se pár ostrých frází, to je přece tak snadné a nemusí dělat nic složitějšího.

Pavel, důstojný prezident na motorce

Pavel bude důstojný prezident, svou roli zvládne kvalitně. Bude dobře reprezentovat, státnicky vypadat na fotkách, naučí se hezké projevy. A hlavně to nebude sebestředný egoman typu Klaus nebo Zeman. Nemusí v té funkci nic moc řešit, ani nic moc zásadního říkat, vždyť prezident je hodně ceremoniální pozice. Může trochu vyvětrat Hrad, otevřít ho veřejnosti fyzicky i myšlenkově. A podle mě by mohl třeba jezdit na motorce po kraji, na různé akce nebo jen tak. Potkávat lidi, naslouchat a povídat si s nimi, a to úplně stačí. Úplně.

Jak chce pokračovat Danuše

Danuše Nerudová odvedla velký kus kampaňové práce a velmi se zviditelnila. Výsledek byl nakonec výrazně horší, než čekala, ale byla v kampani prostě výrazná. Je taky fakt, že za kampaní se zavře voda, a lidi rychle zapomínají. Otázka pro ni je, co bude v politice dělat dál. Zkusí na jistotu Senát? Vstoupí do některé vládní strany, a nominují ji na některou pozici? Třeba STAN bude určitě brzo zoufale hledat někoho na ministerstvo školství.

Anebo zkusí založit a budovat vlastní stranu a využít energii mladých lidí kolem ní? To musí velmi dobře zvážit, jestli ten prostor vůbec je. Otázka totiž stojí, jestli těch jejích necelých 14 procent není jen součet voličů STAN, Pirátů a pár liberálů v TOP, kteří ale žádnou novou stranu rozhodně nechtějí.

Fialova vláda

Fialova vláda bude s prezidentem Pavlem spokojená, taky ho podpořila, tak je i její. Bude čekat, že jí nový prezident půjde na ruku, bude s ní záležitosti konzultovat a nepostaví se proti návrhu premiéra jmenovat Hladíka ministrem. A bude vystupovat v souladu se zahraniční politikou vlády a geopolitickými zájmy země.

Ale hlavně až opadnou emoce vřavy a symbolických bojů, vrátí se zase reálná a těžká témata politiky a ekonomiky, které prezidentská reality show odsunula. Tendr na Dukovany a vysoká hra kolem něj, co s ČEZem (odkoupit podíly menšinových vlastníků), jak naplnit Národní plán obnovy, jak skutečně posílit zapomenuté regiony, dostat lidi z dluhových pastí nebo jak reálně zahájit skutečnou integraci uprchlíků z Ukrajiny. Vláda má rozhodně co dělat.