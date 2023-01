Dalibor Martínek: Středula ještě neřekl poslední slovo. Spasí sociální demokracii?

Josef Středula si ukradl vítězství ve velké nedělní předvolební debatě pro sebe. Ne přelomovými myšlenkami nebo jedinečným vystupováním či snad preferencemi u diváků. Debatu vyhrál tím, že všechny svým odstoupením z voleb totálně překvapil. Vyrazil dech svým podporovatelům, kterých po pravdě moc nebylo. Ale i svým konkurentům. Odstoupení z prezidentské volby v pondělí osobně potvrdil na ministerstvu vnitra.

Socialisté a jeho příznivci mu za nečekaný krok pěkně vyčinili na sociálních sítích. Byla to prý zrada, o sprostá slova nebyla nouze. Středula přitom těsně před svou televizní show navštívil výroční setkání socialistů v Brně, kde se jako levicový kandidát hojně nechal fotit s vrcholnými socialisty.

Přestože Středulův nedělní krok způsobil u mnohých šok, nebude to jeho poslední slovo ve veřejném prostoru. A to hned z několika důvodů.

Nadále zůstává šéfem českých odborů. S myšlenkou kandidovat na prezidenta koketoval minimálně rok. Ale moc se mu do voleb nechtělo. S definitivním rozhodnutím dělal drahoty, vymlouval se na rozhodnutí rodiny a podobně. Ještě na výročním sjezdu odborů loni koncem dubna se o Hrad nepřihlásil. Udělal to až začátkem května s tím, že začne sbírat podpisy. Začátkem listopadu hlásil, že má šedesát tisíc podpisů. Přesto si raději kandidaturu pár dní na to pojistil i podpisy jedenácti Senátorů.

Na rozdíl od jiných kandidátů, třeba Karla Janečka, Karla Diviše nebo Marka Hilšera po úřadu prezidenta viditelně nebažil. Byl to takový vlažný kandidát, tak trochu z donucení. Do voleb ho přemlouval kde kdo. Nakonec neodolal. Ale srdcová aktivita to nebyla. Odstoupení z voleb ho jistě nijak netrýznilo.

Předčasné odstoupení z prezidentské volby bude šrámem na jeho reputaci. Chvíli bude vypadat jako slaboch, jako nerozhodný člověk. To však bude zapomenuto. Středulovi je pětapadesát a pokud bude chtít, může ještě udělat pěknou politickou kariéru. Jeden post se už víc než rok nabízí.

Teď malá odbočka. Někteří neúspěšní kandidáti na prezidenta, kteří si v prezidentské kampani ověřili svůj potenciál, nakonec skončili v Senátu. Drahoš, Fischer, Hilšer. To patrně nebude Středulova cesta.

Když se moderátor České televize Martin Řezníček ptal osmi přítomných kandidátů, koho volili v parlamentních volbách, řada potenciálních prezidentů všelijak mlžila. Středula se zcela jasně přihlásil k sociální demokracii. Tady je nejen myšlenkový překryv, ale skutečný soulad. A možná budoucí cesta.

Socialistům rok šéfuje Michal Šmarda. Z nouze ctnost po prohraných volbách z roku 2021, kdy se sociální demokracie poprvé za třicet let nedostala do sněmovny. Její tehdejší šéf Jan Hamáček pro ni vybojoval jen 4,65 procenta hlasů a prohrál dokonce i s plukovníkem Šlachtou a jeho Přísahou. Následně správně odstoupil z čela partaje a nechal ji napospas. Pro sebe následně získal pozici poradce v Hospodářské komoře. Šmarda je starostou Nového Města na Moravě. To je asi všechno, co se dá o jeho socialistické kariéře říct.

Středula je osm let šéfem odborů. Při projevech na setkání odborářů je až překvapivě profesionální, výrazný, dobře argumentuje. Mimoto je pravidelným účastníkem jednání tripartity, jeho „odpůrci“ z řad zaměstnavatelů ho uznávají.

Podle informací Newstreamu dostal Středula nabídku na šéfování zdecimované sociální demokracie už několikrát. Pokaždé odmítnul. Odbory jsou nadstranické. To je asi největší magnet, který ho tam drží. A možná i kvůli vedení odborů odstoupil z prezidentské kandidatury. V odborech má své jisté. Nicméně je pravděpodobné, že až se otřese ze zpackané prezidentské volby, kde se jeho preference pohybovaly až překvapivě nízko, mezi dvěma a třemi procenty, ještě bude o Středulovi slyšet. Sociální demokracie je na kapačkách a touží po vzkříšení.