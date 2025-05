Trump by chtěl silný i slabý dolar zároveň. Má však smůlu

Od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu letos v lednu prochází americký dolar turbulentním obdobím. Zatímco silné úrokové sazby by měly měnu podporovat, prezidentova nevyzpytatelná politika a slovní intervence přispívají k její volatilitě. Analytici varují před dalšími výkyvy.

Kurz dolaru od Trumpova nástupu kolísá podle toho, jak investoři reagují na jeho nevyzpytatelnou rétoriku, fiskální plány a zahraničněpolitické postoje.

Prezident má ke své měně rozporuplný vztah. Na jednu stranu oceňuje sílu dolaru coby hlavní světové rezervní měny. Na druhou stranu by uvítal i slabší kurz, který by zlevnil americké zboží v zahraničí a posílil export.

Po amerických prezidentských volbách reagovaly trhy ještě optimisticky. Očekávání daňových škrtů, zvýšených výdajů a obchodní strategie „America First“ dolar podpořily. Index DXY vzrostl do poloviny letošního ledna o téměř 10 procent a překonal hranici 109 bodů – nejvyšší úroveň od počátku roku 2023.

Za podvody milost. Trump propustí další viníky, jejich blízcí financovali jeho kampaň Politika Americký prezident Donald Trump dává milosti lidem, kteří podobně jako on sám byli odsouzení za finanční machinace a daňové delikty. Píše to dnes agentura AFP. Jedná se například o manželský pár Todda a Julie Chrisleyovi či manažera Paula Walczaka. Blízcí omilostněných mimo jiné podporovali Trumpovu předvolební kampaň a tvrdili, že čelili justiční perzekuci za své názory. ČTK Přečíst článek

Obrat trendu a politické rozpory

Růst ale nevydržel. Investoři začali mít obavy z rostoucího schodku rozpočtu, geopolitických napětí i Trumpovy konfrontační obchodní rétoriky. Do konce května tak klesl DXY pod 100 bodů, což znamená pokles o zhruba 9 procent oproti lednovému maximu.

„Donald Trump má zatím na americký dolar velmi negativní vliv, protože od jeho nástupu k moci vidíme soustavný klesající trend na indexu dolaru,“ říká Ondřej Hartman z FXstreet.cz. „Je to paradoxní, protože Fed drží nejvyšší úrokové sazby z měn států G7 – to by normálně dolar podporovalo – nicméně Trumpova politika a výzvy ke snižování sazeb mu škodí,“ doplňuje.

Historicky platí, že dolar má tendenci posilovat za demokratických prezidentů a slábnout za republikánských. Za Bidena posílil o více než 20 procent, zatímco během prvního Trumpova mandátu oslabil o deset procent. Za prezidentství George W. Bushe dokonce ztratil téměř čtvrtinu hodnoty.

Volodymyr Zelenskyj před návštěvou Německa: Od spojenců potřebujeme 30 miliard dolarů Leaders Ukrajinský prezident dnes míří na návštěvu Německa, kde vládu přebírá velká koalice vedená kancléřem Friedrichem Merzem. Ještě před setkáním Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina pro letošek potřebuje dalších minimálně 30 miliard dolarů, aby byla schopná pokračovat v obraně vlasti a Evropy před útoky ruských vojsk. sta Přečíst článek

Volatilita nahrává obchodníkům

Po volbách posílil dolar vůči euru až na 1,01 dolaru za euro a trhy spekulovaly o dosažení parity. Stal se pravý opak. Kurz vyšplhal zpět nad 1,13 dolaru za euro, podpořen stabilnější eurozónou a očekáváním opatrnější měnové politiky Fedu.

Podobný vývoj nastal i vůči české koruně. Dolar v lednu vystoupal k hranici 24 korun, ale do května klesl pod 22 korun navzdory tomu, že ČNB dál snižovala sazby. Investoři se částečně vrátili ke koruně kvůli globální nejistotě ohledně dolaru.

„Trump by chtěl slabší dolar, aby podpořil export. A zatím mu to vyhovuje – i přes vysoké úrokové sazby, které zatím ani reálně snižovat nemusel,“ říká Hartman. JP Morgan očekává, že dolar zůstane slabý po většinu letošního roku, což by mohlo podpořit aktiva rozvíjejících se trhů. Analytik John Hardy ze Saxo Bank varuje, že Trumpova politika může vést k dalšímu oslabení dolaru.

„Trump každý týden mění svá prohlášení, jeho chaotická vyjádření na sítích dál zvyšují nejistotu. Není vyloučeno, že brzy začne silný dolar naopak podporovat. Jeho názory se mění rychleji než počasí – a proto je těžké vystopovat jasný trend,“ uzavírá Hartman.

Jedno je však jisté – obchodníkům současná volatilita svědčí. „Rozkolísané trhy jsou něco, co mají všichni tradeři rádi,“ dodává.