Po 250 letech končí černé uhlí v Česku. Zůstane jen prázdná šachta a stovky nezaměstnaných
Po téměř 250 letech se uzavírá historie těžby černého uhlí v České republice. Důl ČSM ve Stonavě, poslední činný černouhelný důl v zemi, ukončí provoz 31. ledna 2026. Z OKD odejde přes 900 zaměstnanců.
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu 2026. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců, dalších 150 lidí skončí k 28. únoru. Informovala o tom mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. Důl ČSM je posledním činným černouhelným dolem v České republice – jeho uzavřením se uzavírá kapitola těžby černého uhlí v celé zemi.
Posledních 200 tisíc tun uhlí
Horníci mají z posledních tří porubů, tedy dobývacích prostor, vytěžit ještě přibližně 200 000 tun uhlí. „Toho bude dosaženo na konci ledna, kdy bude těžba na Dole ČSM ukončena. K 31. lednu 2026 odejde 750 zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších 150,“ uvedla mluvčí.
Odcházejícím zaměstnancům vyplatí OKD na odstupném více než půl miliardy korun. Každý z nich dostane až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.
Poslední vozík uhlí po 250 letech
Podle generálního ředitele OKD Romana Sikory se firma k ukončení těžby připravovala několik let. „Přibližně tři roky deklarujeme, že těžbu v posledním činném dole, Dole ČSM, ukončíme v prvním čtvrtletí roku 2026, a z dnešního pohledu jsme termín určili správně. Z ekonomického, personálního i legislativního hlediska by další prodloužení těžby postrádalo smysl,“ uvedl Sikora.
„Poslední vozík uhlí tak po téměř 250 letech vyvezeme z dolu na počátku února příštího roku,“ dodal.
Ministři životního prostředí se dnes v Bruselu dohodli na úpravách podmínek pro fungování systému emisních povolenek pro domácnosti (EU ETS2). Ačkoli je výsledek jednání v médiích často interpretován jako zmírnění klimatické politiky Evropské unie, ve skutečnosti jde o opak – další zpřísnění.
Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění
Názory
Ministři životního prostředí se dnes v Bruselu dohodli na úpravách podmínek pro fungování systému emisních povolenek pro domácnosti (EU ETS2). Ačkoli je výsledek jednání v médiích často interpretován jako zmírnění klimatické politiky Evropské unie, ve skutečnosti jde o opak – další zpřísnění.
Klesající poptávka i ceny
Za deset měsíců letošního roku vytěžila OKD 985 tisíc tun uhlí, do splnění ročního plánu 1,145 milionu tun zbývá vydobýt zhruba 160 tisíc tun. V prosinci horníci vytěží dva poruby, v lednu pak poslední čtyřicet tisíc tun.
Zákazníků s černým uhlím podle OKD rychle ubývá, přecházejí na jiné zdroje energie. Do hospodaření se navíc promítá pokles světových cen uhlí a oslabení dolaru, což nahrává dovozcům.
„Předpokládáme ale, že udržením stabilního provozu a důslednými úsporami se nám podaří hornickou činnost ukončit v černých číslech, “ uvedl Sikora.
Konec pro většinu zaměstnanců i dodavatelů
Kromě přibližně 900 zaměstnanců OKD, pro něž už firma nebude mít uplatnění, skončí v prvním čtvrtletí příštího roku i většina pracovníků dodavatelských firem. „Na útlumové práce budeme v počáteční fázi potřebovat zhruba 600 kvalifikovaných zaměstnanců, což bylo hlavním kritériem při určování nadbytečných pracovníků,“ uvedl personální ředitel OKD Radomír Štix.
Emise v EU musí v nadcházejících letech výrazně zdražit, pokud jejich ceny mají zajistit plnění programu Fit for 55. Jestliže by cena emisí – vtělená do cen emisních povolenek pro průmysl (ETS1) i cen chystaných povolenek pro firmy a domácnosti (ETS2) – měla být jediným prostředkem, který obyvatelstvo EU přiměje k nutným změnám v chování, které jsou třeba k dostatečné dekarbonizaci a splnění Fit for 55, bude muset cena povolenky činit v zemích eurozóny 668 eur za kus, spočetli ekonomové rakouské centrální banky Naďa Džubur a Wolfgang Pointer.
Povolenky EU musí roku 2030 stát 668 eur, aby se plnil program Fit for 55
Money
Emise v EU musí v nadcházejících letech výrazně zdražit, pokud jejich ceny mají zajistit plnění programu Fit for 55. Jestliže by cena emisí – vtělená do cen emisních povolenek pro průmysl (ETS1) i cen chystaných povolenek pro firmy a domácnosti (ETS2) – měla být jediným prostředkem, který obyvatelstvo EU přiměje k nutným změnám v chování, které jsou třeba k dostatečné dekarbonizaci a splnění Fit for 55, bude muset cena povolenky činit v zemích eurozóny 668 eur za kus, spočetli ekonomové rakouské centrální banky Naďa Džubur a Wolfgang Pointer.
Čtyři sta horníků už odešlo
Po ukončení ražeb a vybavování porubů technologiemi už letos z OKD odešlo 400 kmenových zaměstnanců a 260 pracovníků dodavatelů.
Společnost nyní zaměstnává 2 300 lidí, z toho 1 750 kmenových zaměstnanců.
Jejich průměrný věk činí 49 let a průměrná měsíční mzda v roce 2024 dosahovala 56 985 korun.
Konec éry uhlí v Česku
OKD je posledním producentem černého uhlí v České republice. Většinu svých dolů firma v minulých letech uzavřela, protože těžba se dlouhodobě nevyplácela. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.