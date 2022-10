Hlad po pronájmech bytů vyhnal průměrné ceny až o třetinu výš

Zájem o nájmy se od června drží na vysoké úrovni a po letních prázdninách ještě stoupl. Ceny vzrostly meziročně o 20 až 30 procent a v Praze dosáhly podle realitních společností průměrně až hranice 400 korun za metr čtvereční. Výrazně narostl počet zájemců o inzeráty, na jeden se průměrně přihlásí kolem 40 zájemců a rekordmanem je podle digitální realitní služby Bezrealitky byt s počtem 327 poptávek.

Touha po pronájmech stoupla v červnu poté, co žadatelé toužící po vlastním bytu nedosáhli na hypotéku. K tomu se v září tradičně přidali s poptávkou po nájmech vysokoškoláci a nově také skupina lidí, kteří musí kvůli rostoucím cenám uskrovnit a mění bydlení za levnější.

Podle portálu Bezrealitky stoupl v září počet lidí hledajících nájemní bydlení o 40 procent, přičemž od března je počet poptávek zhruba na čtyřnásobných hodnotách. "Ve srovnání s loňskem je nyní u nás poptávka dvojnásobná," uvedl Robert Hanzl, generální ředitel Next Reality.

V Praze a Brně je u Bezrealitky 35 procent inzerátů uzavřeno a staženo do tří dnů, polovina do osmi dnů od zveřejnění. "Vzhledem k vysoké poptávce jsou byty pronajaty obratem, smlouvy se podepisují ve stejném týdnu, kdy vyšel inzerát," uvádí realitní síť Re/Max.

Bezrealitky uvádí, že průměrně se v Česku na jeden inzerát hlásí 30 zájemců. V Praze je to stejně jako u Re/Max 43 zájemců. "Ty nejatraktivnější inzeráty, ať už dispozicí, lokalitou nebo cenou, pak mají během tří dnů i více než 300 zájemců," uvádí portál Bezrealitky.

Celorepublikový průměr ceny za metr čtvereční je podle Bezreality 230 korun a v Praze dosáhl 312 korun za metr čtvereční. Next Reality uvádí v metropoli průměr 400 korun, což je meziroční nárůst o 30 procent. V Brně je podle Bezrealitky metr za 265 Kč/m2, Next Reality má 350 Kč/m2.

Re/max uvádí meziroční nárůst cen o 20 procent v Praze i Brně. Například byt o velikosti 2+1 v pražských Malešicích se nyní pronajímá okolo 17 tisíc korun. Společnost realitymix.cz na svém webu má ve statistikách, že průměrný pronájem bytu 60 m2 je v Praze přes 21 tisíc korun.

Vzhledem k vysoké poptávce očekávají realitní společnosti další zdražování. V Praze by mohl metr čtvereční stát až 500 korun. "Stoupat to bude do okamžiku, než přijde snížení úrokových sazeb hypotečních úvěrů. To bude mít za důsledek zvýšení dostupnosti hypoték, a tím logicky zvýšení zájmu o nákupy nemovitostí na úkor pronájmů," uvedl Hanzl z Next Reality.

Šéf Bezrealitky Jan Škrabánek si myslí, že by se mohl trh za tři měsíce stabilizovat, a to díky rostoucímu počtu nemovitostí, které se do nabídky dostanou. Mohlo by jít o domy a velké byty náročné na energie. "Postupně by takto mohla vzniknout výrazná nabídka nemovitostí, která doposud chybí. Bavíme se o desítkách tisíc nových míst k pronájmu," míní Škrabánek.

