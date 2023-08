Dalibor Martínek: Do centra Prahy se za pár let autem nedostanete. Desítka anarchistů zvítězí

Jakási skupinka ekologických teroristů opakovaně blokuje dopravu v Praze. Je to součást celoevropského hnutí novodobých pankáčů. Přilepují se na silnice v Německu, v Rakousku, ve Francii či v Anglii. Koordinují své vyšinuté akce tak, aby co nejvíc škodili dopravě, lidem.

Reklama

V Praze desítka anarchistů co týden blokuje pomalou chůzí nejvytíženější dopravní tepnu, Nuselský most.

Někdo by čekal ráznou reakci orgánů. Nic takového se však překvapivě neděje. Policisté opakovaně v poklidu sledují šinoucí se mládežníky, brzdící českou ekonomiku.

Jako záminka slouží aktivistům teze, že jim jde o zlepšení našich životů. Zlepšení má spočívat v pomalejší jízdě autem, jejich první metou je třicítka. Ale pozor. Třicítka je záminka. Je to jen první krok salámové metody, jejímž cílem je ve výsledku zcela zlikvidovat automobilovou dopravu ve městě. Zpoplatnit parkování, zakázat vjezd. Výsledkem má být konec našeho způsobu života, s kterým tito jedinci nesouzní.

Dalibor Martínek: Třicítkou po Praze? Skutečně chceme naplnit orwellovský sen levicových aktivistů? Názory V Česku je průměrné stáří auta šestnáct let. Registrovaných vozů je téměř šest a půl milionu. Z toho v Praze milion. Elektroaut, která neprodukují škodlivé emise, je u nás z tohoto počtu pětina procenta, asi dvanáct tisíc. Tolik první položka do rovnice. Dalibor Martínek Přečíst článek

Auto je v očích, těžko říct, jak tyto novodobé zmatence pojmenovat, zdrojem emisí, které prý ničí planetu. Možná bychom měli podle představ novodobých rebelů žít v dřevěných chýších a trpět hladem a žízní jako naši předci před čtyřmi tisíci lety. Jak je možné, že tak malá antisystémová skupinka má tak obří vliv na veřejné dění? Čteme o nich na webu, vidíme je v televizi. Pokaždé, když tito protestanti vyrazí na silnici, jsou jich plná média. Což je jistě jejich hlavní záměr.

Tajenka se skrývá v politice. Ve všech veřejně volených orgánech mají zastánci katastrofických teorií velké zastoupení. Rádi se totiž bojíme. Idea jakési pomyslné blížící se klimatické katastrofy zcela omámila mysl voličů a volených zástupců. I to je důvod, proč deset blbečků na mostě může beztrestně paralyzovat život ve městě.

Dalibor Martínek: Můj klimatický coming-out. Nevěřím, a CO2 je fajn Názory V Glasgow začala další konference o klimatu. V Británii se patrně západní státy opět budou mrskat za domnělou škodu na klimatu. Média budou čekat „větší závazky“. Státům z Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky to bude dál jedno. Čína již zveřejnila, že bude do vzduchu oxid uhličitý vypouštět dál v nezmenšené míře. Tolik stručný úvod. Dalibor Martínek Přečíst článek

Náměstkem pro dopravu Prahy je pirát Zdeněk Hřib, dříve primátor. Piráti a Zelení se patrně domnívají, že Pražané raději jezdí na kole. Čert ví, kde na tuto smyšlenku přišli. Statistiky tomu nenasvědčují. Milion Pražanů vlastní auto. Za posledních pět let přesto Praha investovala desítky milionů korun do plastových patníků zelené a bílé barvy, zúžila mnoho silnic a zbytečně zahustila dopravu. Vše působí jako nějaký tajný, spiklenecký plán, který nám má zhoršit život.

Zběsilá snaha o "polidštění" města

Každé ráno kvůli zeleným experimentům stojí tisíce Pražanů v kolonách a jejich auta produkují zplodiny, které by nebylo nutné vytvářet. Vše ke škodolibé radosti ekoteroristické kliky na pražském magistrátu.

Mají „normální“ Pražané ještě šanci, že k nim bude doprava ve městě aspoň trochu přívětivá? Vše ukazuje na to, že ne. Na magistrátu se rozvíjejí myšlenky na uzavírky konkrétních částí v centru města. Jsou tu pokusy uzavřít Smetanovo nábřeží. V hlavách některých radních rezonuje myšlenka uzavřít pro auta celé centrum nebo aspoň vytvořit mýtný systém, který vjezd do centra zpoplatní.

FOTOGALERIE: HolKa se otevírá světu. Jak vypadá lávka mezi Holešovicemi a Karlínem za stovky milionů? Enjoy Pěší a cyklisté si mohou nově zkrátit cestu z Holešovic do Karlína přes Štvanici. Dnes v poledne se pro ně otevře nová zhruba 300 metrů dlouhá lávka, která obě části propojí. Lávka za necelých 300 milionů korun měla být původně otevřena letos v únoru. Termín se však zpozdil kvůli stavebním potížím, protože dělníci narazili v plavebním kanále na složitější geologické podmínky, než se čekalo. Autorem stavby je architekt Petr Tej. Podívejte se ve fotogalerii, jak moderní lávka vypadá. ČTK Přečíst článek

Možná to nyní není politicky průchozí. Ale je otázkou pár let, kdy příjezd do některých částí města bude zpoplatněný, nebo dokonce nemožný. Na pražském magistrátu to mají za hotovou věc. Říká se tomu „zlidštění“ města.

Kde byly dva jízdní pruhy, bude jeden. Jako by auto nebylo lidské. Jako by to nebyl vrcholný výtvor lidského umu. Sto let žijeme s auty, nyní se nám najednou nehodí. Zdá se, že lidská bude do budoucna jenom chůze. Možná jízda na kole. Ekoteroristé, ačkoliv jich není ani promile populace, stanoví nové normy. Na čas. Než se většina probere.

Exprimátorka Krnáčová v podcastu: Městský okruh patří pod zem. Je chyba, že na Blanku nenavázala Vlasta Politika Praha pokračování tunelu Blanka potřebuje, ale kde na něj vzít peníze? „Ať si o Pavlu Bémovi myslí, kdo chce, co chce, vždycky jsem ho obdivovala, že byl schopen prosadit tak významnou stavbu, jakou je Blanka. Zázrak. Od nové reprezentace očekávám, že naváže Vlastou,“ říká v druhém díle podcastu Marcely Fialkové Nekorektní dvojka na téma dopravy v Praze její bývalá primátorka Adriana Krnáčová. nst Přečíst článek