Exprimátorka Krnáčová v podcastu: Městský okruh patří pod zem. Je chyba, že na Blanku nenavázala Vlasta

Praha pokračování tunelu Blanka potřebuje, ale kde na něj vzít peníze? „Ať si o Pavlu Bémovi myslí, kdo chce, co chce, vždycky jsem ho obdivovala, že byl schopen prosadit tak významnou stavbu, jakou je Blanka. Zázrak. Od nové reprezentace očekávám, že naváže Vlastou,“ říká v druhém díle podcastu Marcely Fialkové Nekorektní dvojka na téma dopravy v Praze její bývalá primátorka Adriana Krnáčová.

Praha se na stavbě tunelu Blanka podle Krnáčové vyčerpala, nejen finančně. Projekt provázela celá řada problémů a zdá se, že spor pražského magistrátu s Metrostavem je zřejmě asi ještě příliš čerstvý. Jinak si asi nejde vysvětlit, proč dosud nestojí její pokračování – tunel Vlasta. „Je to velká škoda, mělo se pokračovat, protože jde o zásadní stavbu nadřazeného dopravního skeletu v Praze,“ uvedla v podcastu Nekorektní dvojka Adriana Krnáčová, která byla v čase dokončování stavby tunelového komplexu Blanka primátorkou Prahy.

Nezapomenutelné jsou Krnáčové mediální výstupy v čase, kdy přívalové deště poškodily kabely v téměř dokončeném tunelu a protáhly tak jeho otevření o další měsíce. „Co asi Pražené nevědí, tak oni (Metrostav, pozn. red.) chtěli za to, že se problémové kabely vymění, dalších 1,8 miliardy korun. A to jsem řekla, že jim prostě nedáme. To byla absolutní drzost, zřejmě jim dosud tento postup vycházel. Už tak se z původních 28 miliard cena Blanky vyšplhala na 42 miliard korun. To je samozřejmě osud každé velké stavby, zvlášť, když ji staví veřejný sektor. Veřejná správa totiž neumí hospodárně stavět,“ říká v podcastu.

Výstavbu více než šestikilometrového tunelu Blanka zahájila v roce 2007 někdejší politická garnitura v čele s primátorem Pavlem Bémem (ODS). „Pavlu Bémovi jsme vděční za to, že tu stavbu rozběhl. Ať si o něm myslí, kdo chce, co chce, vždycky jsem ho obdivovala, že v rámci struktury města byl schopen prosadit tak významnou stavbu. To hraničí se zázrakem. Uplynulo šest let od dokončení a dodneška nemáme pokračování,“ dodala Krnáčová.

Tunel Vlasta má být prioritou

Hlavní prioritou by v nadcházejícím období podle ní měla být dostavba městského okruhu, tedy na Blanku navazující tunel Vlasta. Na tom se vzácně shodují pražští politici napříč stranami. Ve vzduchu ale zůstává viset otázka, kdo to zaplatí? A zdá se, že bez dohody s vládou tento vnitřní okruh prostě nevznikne. Praha na něj ve světle dalších velkých staveb typu metra D nemá peníze.

V případě nové linky pražské podzemky Krnáčová upozornila na velmi pomalou přípravu a rychlost, která se logicky odráží i na narůstající ceně. „Dokumentace k ´déčku´ byla z naší strany připravená, takže současné vedení města mohlo začít s ražbou,“ připomněla exprimátorka.

Na dotaz, zda bylo rozumné přiklonit se k vlakové rychlodráze na Kladno a z Veleslavína dál do centra k nákladnému tunelovému řešení oproti variantě prodloužení metra na letiště, Krnáčová připomněla, že městské části mají velmi silné postavení. „V tomto případě městská část Praha 6 a Praha 7 odmítly vedení zdvojené vlakové tratě po povrchu, a proto se zvolila varianta, která byla o moc dražší. Takže pokud vůbec něco bude, tak budeme mít tunel vlaku vedle existujícího tunelu metra,“ dodala.

A co ještě v podcastu zaznělo? Třeba oblíbené téma cyklopruhů, na kterém se vyhraňují některé kandidující opoziční strany vůči politice současné koalice v Praze. Krnáčová to okomentovala tak, že jako prioritní musí být nadřazený dopravní skelet, aby se cyklisté nemíchali v automobilové dopravě.

„Až uvidím malé děti, které jezdí po cyklopruzích do školy, teprve pak budu cyklopruhy považovat za bezpečné. Dosud tam ale žádné malé děti nevidím. Je to samozřejmě dáno tím, na jakých místech a na jakých silnicích ty cyklopruhy jsou. Jezdit po Praze na kole, na to je třeba hodně odvahy.“

„Zhovadilé“ řešení rekonstrukce Václaváku

Dalším bolavým tématem Prahy je parkování. Ve srovnání s Vídní podle Krnáčové česká metropole v této kategorii absolutně propadá. Ve Vídni i dalších evropských městech je v centru velké množství podzemních parkovišť – jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky. „Díky tomu si mohli Rakušané dovolit udělat z Mariahilfer Strasse pěší zónu. V Praze, když jsme připravovali rekonstrukci Václavského náměstí, které je ideální pro vytvoření velkého podzemního parkoviště, to neprošlo kvůli podobě vjezdů do podzemí. To je úplně zhovadilé,“ říká Krnáčová.

„Vydláždění Václavského náměstí a osazení několika stromů? To nepovažuji za rekonstrukci. To, co jsme připravili my, byla šance vytvořit v centru velké parkoviště pro rezidenty. Neudělalo se to, protože se rozhodlo jinak. Podle mého názoru špatně,“ uzavřela debatu k dopravě v Praze Krnáčová.

