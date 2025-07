Dalibor Martínek: Pokuty za jízdu na černo se zvýší i v Praze. Exekuční mafie bude mít žně

Pokutovat je oblíbená činnost. Nedodržel si naše pravidla, zaplať pokutu, kterou jsme si usmysleli. Jaksi se z městských dopravních prostředků po celé zemi vytratila slušnost. Ne, že by přibývalo černých pasažérů. Naopak, chybí slušnost ze strany dopravních firem. Ty jsi, vážený cestující, náš klient, a my se k tobě budeme chovat slušně. Tak takhle to bohužel nefunguje.

Je to tak, že cestující je sprostý podezřelý, kterého z moci úřední zmocněnec dopravní firmy může týrat, jak se mu zlíbí. Chcete se někam převézt, šup, muž, který jak cítíte, dostal výuku v asertivitě, používá metodu hrající desky, z vás prostě vymámí nemalý obnos.

V Praze je to nyní na místě tisíc korun. Ale není to tak, že by se množili černí pasažéři. To je taková oblíbená písnička dopravních podniků, kterou podsouvají veřejnosti. Prý že lumpů přibývá, je jich čtyři až pět procent. A že je potřeba je více finančně potrestat. Je to lež.

Dalibor Martínek: Není třináct českých státních svátků moc? Francie chce své svátky škrtat Názory V Česku máme čtrnáct státních svátků. Někdy jsou obchody otevřené, jindy zavřené, pes se v tom vyznej. Nicméně, státní svátek je fajn. Ne že bychom o Vánocích oslavovali Ježíše Krista. Na toho v Česku věří jen asi deset procent lidí. Ale je fajn mít volno, nemuset jít do práce. Dalibor Martínek Přečíst článek

Revizoři obvykle stojí na místech, kde se pohybují cizinci. V Praze v metru na Muzeu, v tramvajích jezdících z hlavního nádraží. Na cizince mluví česky, jediné, co umějí anglicky, je „thousand crowns". Cizinec si často koupí jízdenku, ale neoznačí ji. Tisíc korun.

„Cílem tohoto opatření je zvýšit motivaci cestujících k dodržování přepravních podmínek,“ uvedla nedávno pro newstream.cz mluvčí brněnského dopravního podniku. Takže ano, dopravní podniky nás vlastně chtějí vychovávat.

Dopravní podniky chtějí víc peněz

Není to pravda, jsou to jen slůvka, která mají zakrýt skutečnou pravdu. Dopravní firmy chtějí peníze navíc. To je celkem rozumné. Kdo by je nechtěl. Jenže v nějaké civilizované zemi se peníze vydělávají prací, nějakým přínosem pro společnost, pro lidi. Ne pokutami.

V Praze, podobně jako už se stalo třeba v Ostravě, stane se v Brně a stalo se i v jiných městech, umožňuje novela silničního zákona zvýšit pokutu za černou jízdu, až do hodnoty 2500 korun. Spousta licoměrných měst už tuto možnost využila. Je ovšem přehlížena jedna okolnost. Nejde o to, že vyšší pokuta zmenší počet černých pasažérů. Jak tvrdí mluvčí dopravních podniků. Jde o vyšší příjmy těchto firem, které jsou přitom placené z veřejných financí. A mají sloužit, ne vybírat pokuty.

Když si představím, že bych byl kupříkladu instalatér, a vymyslel bych si pokutu za ucpaný dřez. Dva tisíce korun. Kdybych měl za sebou lobby, jako mají dopravní podniky, vyšel by zákon, že za ucpaný odpad je pokuta dva tisíce korun. Zní to velmi komplikovaně. Je však záhadné, že některé podniky, ty dopravní, mohou udělovat pokuty, a jiné ne. Nepřijde na tom někomu něco podivné?

Dalibor Martínek: Okamura se jako klíště drží politiky. Nese mu obří příjmy Názory Policie navrhuje státnímu zástupci obžalovat Tomia Okamuru i jeho hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Jde o rasistické plakáty z loňské krajské volební kampaně. „Policie skončila vyšetřování a předložila státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby,“ potvrdil serveru Seznam Zprávy obvodní státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek. Žalobce dosud nerozhodl, zda věc půjde k soudu. Dalibor Martínek Přečíst článek

I Praha zvedne pokuty

Praha také zvedne pokuty za jízdu na černo. Na starost to má náměstek primátora Zdeněk Hřib, který se nyní zabývá především volební kampaní Pirátů. Neví se o kolik, o tom Hřib nechce ještě mluvit. Nicméně, zvýšení bude. „Návrhem na revizi cen pokut za jízdu na černo, nebo za porušení přepravních podmínek, se bude zabývat pražská rada v srpnu. Cenová hladina pokut se neměnila 13 let. Návrh reaguje třeba na novinku v zavedení nástupu dveřmi v příměstských autobusových linkách nebo na navýšení cenové hladiny jednotlivých pokut ve Středočeském kraji,“ vyjádřil se Hřib tak trochu neurčitě.

Takže, jak revizoři zlepšují hromadnou dopravu v Praze? Osobní zážitek. Přijíždí u hlavního nádraží tramvaj. Odesílám SMS žádost o jízdenku. Po nástupu do vozu a jakmile se zavřou dveře, přiskakuje revizor. Jízdenka tímto způsobem přichází do mobilu za dvě minuty. Čili je v době kontroly neplatná. Řeči nemají smysl, příplatek tisíc korun. Prostě piráti, zloději.

Která města v Česku zdraží pokuty za jízdu načerno v MHD Money Zdražování se letos nevyhne dokonce ani pokutám za jízdu načerno. Takzvané přirážky k jízdnému se mohou nově navyšovat díky novele silničního zákona, která začala platit s prvním červencovým dnem. Neznamená to ovšem, že se bude zdražovat plošně po celé ČR. Zeptali jsme se proto jednotlivých dopravních podniků, jaké mají plány a kde se zdražovat bude určitě, a kde naopak ne. Věra Tůmová Přečíst článek

Dopravní podniky v Česku se chovají hůř než hyeny. Ty také hledají slabý kus ve stádě. Každému se někdy stalo, že neměl včas cestovní doklad. Nedělejme z černých pasažérů nesmyslně problém této země. Někdy je to prostě opomenutí. To je ale revizorům a dopravním firmám jedno. Ty mají připravené marketingové řeči a tom, jak je potřeba za služby platit. Přitom ve firmách vymýšlejí fígle, jak z lidí vytáhnout peníze. Klient jejich firmy je pro ně onuce. Neváhají použít i fyzické násilí, s podporou městských policií. Hlavně peníze. Osobně jsem „příplatek“ na místě zaplatil. Cítil jsem se okradený. Zaplatil jsem jízdenku, a ještě tisíc korun navíc.

Dopravní podniky, tyto veřejné instituce, které vznikly proto, aby sloužily lidem, se staly největším producentem exekucí v Česku. Podporují exekuční mafii, a ničí desetinu tohoto národa. Třeba díky nim bude ve vládě Okamura.