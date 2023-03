Dalibor Martínek: Třicítkou po Praze? Skutečně chceme naplnit orwellovský sen levicových aktivistů?

V Česku je průměrné stáří auta šestnáct let. Registrovaných vozů je téměř šest a půl milionu. Z toho v Praze milion. Elektroaut, která neprodukují škodlivé emise, je u nás z tohoto počtu pětina procenta, asi dvanáct tisíc. Tolik první položka do rovnice.

Druhým faktem je, že čím déle je auto se spalovacím motorem na silnici, a čím déle běží jeho motor, tím víc vyprodukuje emisí. A čím pomaleji jede, tím déle je na silnici.

A třetím faktem je, že v Praze opakovaně parta aktivistů blokuje hlavní dopravní úseky, magistrálu. Pár idealistů se volným krokem prochází po silnici, blokují provoz na místech, po kterých tisíce lidí směřují do práce. Tímto brutálně nátlakovým způsobem žádají snížení rychlosti aut ve městě na třicet kilometrů v hodině.

Jaký je výsledek této matematické úlohy o více neznámých?

Za prvé, o pár aktivistech, kteří opakovaně blokovali dopravu za asistence policie, referovala média. To je z pohledu rebelů kýžený výsledek. Za druhé, tisíce lidí strávily v době jejich akce delší dobu v autě. Jejich vozy mezitím vyprodukovaly víc emisí, začudily Prahu a lidé přijeli pozdě do práce. Argument vyšších emisí škodlivin by přitom mohl bojovníky za pomalou jízdu zaujmout. Zvláště když bojují za méně emisí.

A za další, mají hackerské metody ucpání silnic vést ke kýženému výsledku? Má se ustupovat násilí? Násilí se přece nemá ustupovat. Čím víc násilí, tím pevnější by na něj měla být odpověď.

Všechno špatně

V Česku je to bohužel opačně. Když někdo dlouho tlačí, docílí svého. To by na Ukrajině neprošlo. Ale zpátky k dopravě ve městě. Slavný český skaut a bojovník za lepší Prahu Jan Čižinský nechal osázet městskou část Prahu 7, kde starostuje, plastovými patníky. Jakou emisní stopu má výroba plastového patníku? Kolik jeho výroba a nákup stojí daňového poplatníka? Ale především, co přináší městu zpomalení dopravy? Odpověď je smutná. Doprava vázne, emisí škodlivých plynů je víc a nervy řidičů tečou.

Hrstka idealistů tady bojuje za „lepší“ zítřky, ale souvislosti nemá moc promyšlené. Jako lavina se snaží násilně zbořit funkční schémata. Bojovníků je sice málo, ale bohužel mají myšlenkově na své straně některé volené lídry, kteří mohou tyto dopravní experimenty podporovat. Pirát Hřib je nyní dokonce šéfem pražské dopravy. Je to paradoxní, milion Pražanů chce jezdit autem, ne na kole, ale volení zástupci proti autům bojují.

Třicítka jen tam, kde to má logiku

Šikana řidičů v hlavním městě, ale nejen v něm, je stále silnější. Začalo to modrými zónami, které nikdo nechce, ale městským částem přinášejí pěkné peníze. Takže se neustále rozšiřují. I do míst, kde spíš pobíhají lišky, než jezdí auta. Vzpomene si ještě někdo, proč vznikly silnice a lidé vynalezli auta? Abychom se rychleji přepravovali z místa na místo. To už nechceme? Chceme zbořit města a žít v lese?

Celkem pochopitelně je v klidových místech města třicítka, před školou nikomu zpomalovací zábrana nevadí. Ale ještě víc ucpat celé město povinnou třicítkou? A k tomu utratit spousty veřejných peněz za kamerové systémy, platit firmy, které je spravují, a šikanovat řidiče pokutami? Skutečně všichni chceme naplnit tento orwellovský sen levicových politiků?

Je to sen, který má bohužel podporu. Například Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3 za Zelené uvádí v radničním časopisu: „Jsem rád, že jsme se nakonec dohodli na úplně přirozené věci, a to dalším rozšiřování zklidněných zón 30 … Nechci dál přihlížet všeobecnému nerespektování pravidel. Nejúčinnější jsou tradiční metody — odtah, botička, lístek za stěračem. Dal jsem si osobní závazek, že se pokusím vyjednat s městskou policií, aby se na dopravní přestupky více zaměřila.“

Je fajn mít ve vedení města nové, progresivní tváře, neposkvrněné korupčními skandály let minulých. Ale skutečně jsme všichni chtěli tuto autorevoluci?