Trump je pro tradery požehnáním. Není hodiny, kdyby nebylo o čem psát, říká zakladatel FXstreet.cz

Trading není kasino a Lamborghini není známkou úspěchu, myslí si zakladatel FXstreet.cz Ondřej Hartman. To, co se aktuálně děje na trzích, je podle něj pro zkušeného tradera jasný zlatý důl. V rozhovoru pro Newstream Hartman také varuje před „investičními guru“ z internetu. Finfluencerů, kteří tradingu rozumí, je podle něj žalostně málo.

Vnímáte současný vývoj na trzích jako pozitivní?

Obchoduji téměř dvacet let, jsem takový dinosaurus tradingu. Byl jsem v branži už v čase světové finanční krize, kdy burzy lítaly jako nikdy. To, co jsme zažili na trzích na začátku covidu nebo zažíváme nyní, je proti roku 2008 nic. Ale k vaší otázce, tradery živí volatilita. Ať už mám na Trumpa lidsky jakýkoli názor, co se týče mé práce, nemůžu si na jeho kroky stěžovat. Nám, traderům, se nejlépe obchoduje, když se toho hodně děje. Je nám jedno, zda půjdou trhy nahoru nebo dolů, jde o to, aby se hýbaly. Takže ano, pro nás je současný vývoj více než pozitivní. Je to bomba. Pamatuji si, že za Bidena nebylo často o čem psát. S Trumpem není hodiny, kdyby nebylo o čem psát a co obchodovat.

Pandemie přinesla zrození „traderů“, které překvapilo, že trhy mohou jít i dolů. Setkáváte se i takovými nováčky?

Ano, neustále. Světová finanční krize, pandemie či Trumpova obchodní válka, to jsou situace, které oddělí skutečné tradery od zbytku, zrna od plev. Nyní se ukáže, kdo je skutečný trader a kdo vydělával jen náhodou, protože obchodoval jen rostoucí trhy.

Jak samozvaní finfluenceři škodí pověsti skutečných traderů?

K tomu bych chtěl jen říct, aby si každý dával pozor na to, koho sleduje a komu věří. Také bych si nenechal operovat koleno nezkušeným doktorem. Jasně, existují i finfluenceři, kteří tomu rozumí a mají zkušenosti. Bohužel těch moc není. Více je těch, co si půjčí Lamborghini, se kterým se nafotí a tvrdí, že jsou úspěšní tradeři. A spousta mladých na toto skočí. Realita je ale jinde než v drahých autech, luxusních hodinkách a přepychových dovolených. V začátcích FXstreet.cz fenomén finfluencerů neexistoval. Ti se objevili až v letech 2020 a 2021, vydělali na rostoucích akciových trzích a mysleli si, jak jsou nejlepší.

Co v FXstreet.cz dnes děláte?

Fungujeme na trhu už 17 let, jsme nejstarší tradingový web. Začínali jsme čistě jako forexový portál, ale dnes už jsme vnímáni jako obecně tradingový portál se širokým záběrem na měny, akcie, kryptoměny, komodity či indexy. Profilujeme se jako československá centrála pro tradery, kde si každý může najít to, co potřebuje. Ať už jde o začátečníky či pokročilé.

Troufnu si tvrdit, že co do složení našeho týmu traderů, analytiků a reportérů nemáme konkurenci. Náš byznys stojí na třech pilířích. Primární je poskytování zpravodajství, druhou nohou je publikační činnost a třetí je vzdělávání. Pořádáme různé semináře, webináře, edukujeme tradery, nabízíme konzultace. Našimi klienty jsou i banky, pro které děláme školení jejich traderů na technickou analýzu. A v posledních letech jsme se v rámci diverzifikace začali věnovat i realitám.

Kolik členů má vaše tradingová komunita?

Dnes máme 50 tisíc registrovaných uživatelů a odhadujeme, že jde zhruba o 90 procent tuzemských aktivních traderů, kteří obchodují na live účtu.

Jak se tuzemský svět tradingu proměnil za ty dvě dekády, co jste aktivní?

Dramaticky. Nedá se to snad ani srovnávat. Dnes je na trhu spousta makléřů, brokerů a konkurence mezi nimi je obrovská, jsou zkušenější a vzdělanější. Když jsme začínali, působili tu tři nebo čtyři brokeři. Dnes jich jsou desítky. Ať už mají sídlo v ČR nebo třeba na Kypru a v tuzemsku figurují díky celounijnímu passportu.

Když se před lety řeklo trading, forex či komodity, tak to pro většinu lidí bylo cizí slovo. Dnes je i veřejnost vzdělanější. Více lidí investuje, zajišťuje se na stáří. Zájem o investice i investiční zpravodajství je obrovský. Dnes máme měsíční návštěvnost našeho webu kolem 175 až 200 tisíc. Z toho je vidět, kolik lidí se zajímá ne o investování, ale vyloženě o aktivní trading. Dříve jsme publikovali dva až pět článků či příspěvků denně a v redakci jsme měli tři lidi. Dnes máme tucet redaktorů a vydáme 50 až 100 textů denně.

Posunulo se také vnímání tradingu?

Tak to rozhodně. Před 20 lety vnímala seriózní média trading jako takové lepší kasino. To dnes už neplatí, trading je brán seriózněji.

S trochou nadsázky jde říct, že je dnes každý druhý prop trader. Čím si to vysvětlujete?

Prop trading, tak jak je prezentován dnes, je nový podobor tradingu. Dříve si každý musel založit účet u brokera, mít alespoň 100 tisíc, ideálně půl milionu korun, jako kapitál. Dnes si stačí u brokera zaplatit pár tisíc za takzvanou výzvu a prop firma traderovi poskytne po splnění podmínek kapitál. Z povahy lidské chamtivosti je to lákavé. Prop trading nabízí možnost rychlého zisku, a to lidi vždy láká. Trh tohoto byznysu se hodně mění, nově vzniklé firmy rychle dohánějí ty zavedené. Točí se v tom obrovské peníze.

Pořád ale prop tradeři obchodují s demo účtem...

Ano. Lidé si dříve mysleli, že po splnění nějaké výzvy dostanou reálný kapitál. To ale nejde už jen z důvodů regulace a licencí. Stále se tedy obchoduje na demo účtu, ale při úspěšném tradingu se tím dají vydělat reálné peníze. Pak jde o to, jak seriózní je ta prop firma. Seriózní firma by ty obchody úspěšného obchodníka měla kopírovat na svůj reálný účet a dělit se pak o zisk. Ty neseriózní žijí jen z poplatků z té výzvy. Vidíme, že úspěšnost obchodníků roste včetně takzvaných payoutů, tedy výplat úspěšným traderům.

