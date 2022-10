Britským penzijním fondům zbývaly hodiny do krachu. Centrální banka zasáhla

Když před dvěma týdny britská vláda oznámila nový balíček fiskálních opatření, který zahrnoval i plány na zrušení nejvyšší sazby daně z příjmu, na trhu se rozpoutala panika. Britské dluhopisy spláchla vlna výprodejů. Investoři daňové škrty vyhodnotili jako ekonomickou sebevraždu.

Reklama

Bank of England (BoE) informovala britské poslance, že řada ostrovních penzijních fondů byla jen několik hodin před krachem, než se centrální banka minulý týden odhodlala ke kontroverznímu kroku a intervenovala na trhu s dlouhodobými státními dluhopisy, píše CNBC.

Mimořádná opatření zahrnují dvoutýdenní program nákupů dlouhodobých státních dluhopisů a odklad plánovaného zahájení prodeje státních dluhopisů v držení banky.

Propad hodnoty dluhopisů vyvolal paniku zejména u britských investičních fondů LDI, které při alokaci aktiv odrážejí současné a budoucí závazky penzijního plánu. Dlouhodobé státní dluhopisy tvoří zhruba dvě třetiny objemu aktiv LDI, která dosahují asi 1,5 bilionu liber (41,8 bilionu korun).

Tomáš Kudela: Kdy začne dolar oslabovat? Rozhodne inflace Názory Investoři na celém světě se předhánějí v sázkách, jak se bude chovat americká centrální banka. Bude nadále agresivně zvyšovat sazby, nebo se již uklidní? V sázce je skutečně hodně. Dolar je totiž extrémně silný vůči většině měn. A až začne znovu oslabovat, chtějí u toho všichni být. Kdy se tak stane? Až dovolí inflace. Tomáš Kudela Přečíst článek

Mnoho LDI je ve vlastnictví penzijních fondů, které nabízejí doživotní garantovaný roční příjem po odchodu do důchodu na základě posledního nebo průměrného platu pracovníka.

Reklama

Zbývaly hodiny do krachu

Viceguvernér centrální banky Jon Cunliffe ve zprávě uvedl, že LDI vydaly 27. září večer hrozivé varování, protože výnosy 30letých státních dluhopisů proti ránu vzrostly o 0,67 procentního bodu. Řada správců LDI fondů se obávala, že se dluhopisy dostanou do záporné čisté hodnoty aktiv. To by znamenalo, že budou muset následující ráno zahájit proces likvidace a hrozila by rozsáhlá finanční nestabilita.

V takovém případě by na trhu bude došlo také k výprodeji státních dluhopisů držených bankami, které těmto LDI fondům půjčily. Tím by došlo k dalšímu poklesu hodnoty britských vládních bondů

Centrální bankéři ale požár možná neuhasili nadlouho. Dvoutýdenní program má skončit již 14. října. Tradeři se již připravují na obchodní příležitosti až BoE ukončí svůj dvoutýdenní podpůrný program. Během čtvrtka opět rostly výnosy britských bondů, tedy klesala jejich cena a oslabovala také britská libra.

Ostrovní vláda začátkem týdne sice zrušila plány na snížení daní pro nejvyšší příjmovou skupinu, ale zdá se, že Liz Trussová se drží svého plánu celkového snížení daní a zastropování cen energií, aby pomohla ekonomickému růstu. Investorům to nesedí a obavy ohledně toho, jak se tyto plány zaplatí, negativně dopadají na libru a vládní bondy. „Dluhopisový trh není s tím, co bylo oznámeno v minulém týdnu, vůbec v pohodě,“ řekl stratég Societe Generale Kenneth Broux agentuře Bloomberg. „Držení britských aktiv je rizikové a existuje velmi malá důvěra v to, co se vláda snaží udělat.“

Britská vláda se zalekla chaosu. Odvolala plán na snížení daně z příjmu pro bohaté Politika Britská vláda odvolala plán na snížení daně z příjmu pro lidi s nejvyššími příjmy, který představila před méně než dvěma týdny a který ještě v neděli hájila premiérka Liz Trussová. Rozhodnutí upustit od části kontroverzního plánu, který vyvolal nevoli opozice i některých ekonomů a který vedl k pádu kurzu libry, oznámil na Twitteru ministr financí Kwasi Kwarteng. ČTK Přečíst článek

Stanislav Šulc: Pšt, za krizi libry může brexit, ale nesmí se to říkat Názory Britská libra se ocitla ve volném pádu. Objevuje se celá řada aktuálních příčin, proč se to děje. Ale zapomíná se na hlavní důvod - hlasování o brexitu a neschopnost Britů dosáhnout alespoň stejně kvalitních smluv, jaké měli v Evropské unii. Stanislav Šulc Přečíst článek