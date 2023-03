Aktiva zkrachovalé Silicon Valley Bank získá First Citizens BancShares. Vládní fond tratí 20 miliard dolarů

Všechny vklady a půjčky zkrachovalé Silicon Valley Bank (SVB) a některá další aktiva získá od Americké Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC), která nad bankou po jejím pádu získala kontrolu, společnost First Citizens BancShares. FDIC to oznámila v prohlášení, podle kterého zároveň její Fond pojištění vkladů (DIF) přijde krachem banky o přibližně 20 miliard dolarů, uvedla agentura Reuters.

V rámci dohody převezme jednotka First-Citizens Bank & Trust Company aktiva SVB ve výši 110 miliard dolarů, vklady ve výši 56 miliard dolarů a půjčky ve výši 72 miliard dolarů.

Akvizice banky First–Citizens Bank & Trust Company zahrnuje nákup aktiv banky Silicon Valley Bank v hodnotě přibližně 72 miliard dolarů, a to se slevou 16,5 miliardy dolarů, uvedla FDIC v prohlášení.

„FDIC odhaduje náklady na selhání Silicon Valley Bank jejímu Fondu pojištění vkladů (DIF) na přibližně 20 miliard dolarů. Přesné náklady budou stanoveny, až FDIC ukončí nucenou správu," stojí v pondělním prohlášení dále. FDIC jako součást transakce získala práva na akcie First Citizens BancShares v potenciální hodnotě až 500 milionů dolarů.

SVB dnes znovu otevře pobočky

Dnes se také otevře 17 bývalých poboček SVB, nyní ovšem již jako First–Citizens Bank. Přibližně 90 miliard dolarů cenných papírů a dalších aktiv od SVB zůstane v nucené správě za účelem rozptýlení, dodal regulátor.

First Citizens má aktiva kolem 109 miliard dolarů a celkové vklady 89,4 miliardy dolarů, uvedl Reuters.

Americká bankovní holdingová společnost First Citizens BancShares zvažovala, že podá nabídku na koupi zkrachovalé banky Silicon Valley Bank již před deseti dny. Informovala o tom tehdy agentura Bloomberg, podle níž byl ve hře ještě jeden vážný zájemce.

Americké úřady SVB uzavřely předminulý týden. Byl to největší bankrot banky v USA od roku 2008, kdy vrcholila finanční krize. O předminulém víkendu americké úřady převzaly kontrolu i nad finančním ústavem Signature Bank, což vyvolalo na finančních trzích obavy z budoucího vývoje bankovního sektoru.

