Lukáš Kovanda: Agentura Fitch Česku potvrdila rating AA-. I přes fiskální uvolnění Babišovy vlády
Agentura Fitch v pátek večer potvrdila Česku rating dluhu na úrovni AA-, kterou Česku přisuzuje soustavně od srpna 2018, kdy došlo ke zlepšení ratingu. Současná známka představuje lepší hodnocení dluhu, než jakého se očima téže agentury dostává například Francii, Belgii, Slovinsku nebo Estonsku, což je nejméně zadlužená země EU.
Ve svém hodnocení agentura Fitch konstatuje, že Česku ponechává rating i stabilní ratingový výhled, neboť předpokládá, že rozpočtové uvolnění Babišovy vlády zůstane pod kontrolou a bez zásadnějších negativních důsledků.
Ve společnosti Británie, Jižní Koreje či Hongkongu
I přes nárůst dluhu v poměru k HDP, který Fitch vyhlíží, zůstane podle agentury zadlužení Česka pod střední hodnotou zadlužení zemí, které vykazují srovnatelný rating. Stejný rating jako Česko, AA-, vykazuje dle Fitche například Británie, Jižní Korea, Hongkong či Kuvajt. Do širší srovnatelné kategorie, AA, řadí agentura vedle Česka a zmíněných čtyř ekonomik také třeba Spojené státy, Nový Zéland, Rakousko, Finsko či Katar.
Schodek státního rozpočtu by měl být v příštím roce výrazně nižší než 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš chce po ministrech provozní úspory, zároveň ale počítá s růstem investic. Přesnější odhad deficitu bude podle ministryně financí Aleny Schillerové známý až po zveřejnění srpnové makroekonomické prognózy.
Babiš slibuje schodek výrazně pod 400 miliard. Ministři mají hledat úspory
Politika
Schodek státního rozpočtu by měl být v příštím roce výrazně nižší než 400 miliard korun. Premiér Andrej Babiš chce po ministrech provozní úspory, zároveň ale počítá s růstem investic. Přesnější odhad deficitu bude podle ministryně financí Aleny Schillerové známý až po zveřejnění srpnové makroekonomické prognózy.
Veřejný dluh ČR naroste podle Fitche z loňské úrovně 44 procent HDP na 48 procent HDP roku 2028. Zadlužení Česka by tak mělo i v roce 2028 zůstat pod střední hodnotou vyhlíženého zadlužení zemí, jež agentura zařazuje do zmíněné kategorie s „dvouáčkovým“ hodnocením AA. Tato střední hodnota má roku 2028 představovat 51,5 procenta HDP.
Klíčovým zdrojem nárůstu zadlužení Česka bude prohloubení schodku veřejných financí ČR z 2,1 procenta HDP roku 2025 na 2,9 procenta HDP roku 2028, předpokládá Fitch.
Zásadními faktory v pozadí prohloubení schodku budou dle agentury zejména vyšší náklady obsluhy dluhu, letošní převod poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, zvýšení platů ve veřejném sektor, nárůst sociálních výdajů a vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu.
Prezidentské veto změn rozpočtových pravidel získalo podporu dvacítky českých ekonomů. Bývalí guvernéři ČNB, členové NERV i vedení Národní rozpočtové rady varují, že návrh obsahuje příliš mnoho cest, jak překračovat výdajové limity. Schillerová kritiku odmítá a současná rozpočtová pravidla označuje za drtící pro ekonomiku.
Ekonomové podpořili Pavlovo veto. Varují před vyššími schodky
Money
Prezidentské veto změn rozpočtových pravidel získalo podporu dvacítky českých ekonomů. Bývalí guvernéři ČNB, členové NERV i vedení Národní rozpočtové rady varují, že návrh obsahuje příliš mnoho cest, jak překračovat výdajové limity. Schillerová kritiku odmítá a současná rozpočtová pravidla označuje za drtící pro ekonomiku.
Na prohloubení schodku se bude podílet také loňské ukončení platnosti daně z mimořádných zisků, dodává Fitch, přičemž inkaso této daně vyčísluje pro rok 2025 na 0,5 procenta HDP.
Agentura předpokládá, že česká sněmovna přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla ve věci rozvolnění rozpočtových pravidel. Rozvolnění by tedy ovšem dle Fitche nemělo vést ke zhoršení ratingu České republiky.